10 Gouden regels voor gezond eten

Iedereen weet hoe een gezonde maaltijd eruit ziet, maar in de praktijk is het niet altijd even gemakkelijk om gezond te eten. Om gemotiveerd te blijven, hebben we tien regels voor je samengesteld. Regels die tips bevatten maar ook regels die je er nog eens aan herinneren hoe belangrijk het is dat je voedingspatroon uitgebalanceerd en gevarieerd is. Het doel van dit alles: beter eten voor een beter leven!

Wat je eet, is niet alleen belangrijk voor je lichamelijke maar ook voor je geestelijke gezondheid. Gezond eten bevordert de balans tussen lichaam en geest. Goed om te weten! Het is belangrijk dat je van kinds af aan een uitgebalanceerd en gevarieerd voedingspatroon aanhoudt. En onthoud: het is nooit te laat om te beginnen met gezond eten! Streef naar jouw ideaalgewicht (weet je niet wat je streefgewicht is, raadpleeg dan je huisarts of een deskundige). Weeg jezelf regelmatig – maar niet obsessief veel – om te voorkomen dat je ongemerkt al te ver van je ideaalgewicht verwijderd raakt. En vergeet niet dat lichaamsbeweging één van de beste bondgenoten is. Houd voor ogen dat zowel overgewicht als ondergewicht ongetwijfeld schade aan je lichaam toebrengen. Verdeel de juiste calorieën in vijf maaltijden per dag: ontbijt, lunch, diner en twee tussendoor-momenten (halverwege de ochtend en in de middag). Zorg ervoor dat je maaltijden veel volkorenvezels, peulvruchten, fruit, groente en vis bevatten. Pas echter op voor dierlijk vet en breng variatie in je maaltijden aan. Drink veel water maar wees matig met zout en alcohol. Eet in een rustige omgeving. Ga aan tafel zitten, kauw goed en rustig, zonder haast, en vermijd bronnen van stress. Zet, zo mogelijk, je mobieltje onder het eten uit. Moeilijk om gezond te eten? Bedenk dan dat een correct voedingspatroon je leven beter maakt en de duur ervan kan verlengen. En als je nu denkt dat je op dieet moet, dan heb je het mis. Net zoals in het leven, geldt ook voor eten dat het belangrijk is om alles te proeven, als het maar met mate is.

