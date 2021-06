Zonnebrillen trends 2021. Deze zonnebrillen zijn geliefd bij de influencers (VIP monturen). Foto: Charlotte Mesman

De modeontwerpers mogen verzinnen wat ze willen, de modetrends leiden hun eigen leven. Dat geldt ook (temeer!) voor de zonnebrillentrends. Op de catwalks voor lente zomer 2021 zagen we fantasierijke creaties voorbijkomen: aviator zonnebrillen met een vindingrijke, soms zelfs gekke twist en doorzichtige pastelkleurige monturen. Maar als het op streetstyle trends aankomt, zien we van de catwalk zonnebrillen vaak weinig terug.

Zonnebrillen trends 2021. Deze zonnebrillen zijn geliefd bij de influencers (VIP monturen). Foto: Charlotte Mesman

De zonnebrillentrends voor 2021 die wij tijdens de modeweken spotten, spreken een heel andere taal. Een topper zijn nog altijd zwarte monturen met donkere glazen. Dit soort zonnebrillen hebben een enorme VIP-uitstraling. Voordeel is ook dat ze rimpels en kringen moeiteloos verbergen. Om het nog maar niet te hebben over de mysterieuze look die ze je verlenen.

Zonnebrillen trends 2021. Deze zonnebrillen zijn geliefd bij de influencers (VIP monturen). Foto: Charlotte Mesman

Andere toppers zijn (natuurlijk) de Ray-Bans. Seizoen na seizoen blijven we deze klassiekers zien en dragen. Deze zomer zijn donkere monturen met donkere glazen – we zeiden het al – populair.

Zonnebrillentrends 2021. Foto: Charlotte Mesman

Een andere klassieker dit seizoen ook weer volop gaan zien, is tortoise monturen (schildpadbrillen). Ook hier geldt weer dat vrij dikke en zwarte monturen het meest geliefd zijn.

Zonnebrillen trends 2021. Deze zonnebrillen zijn geliefd bij de influencers (VIP monturen). Foto: Charlotte Mesman

Qua vormen gaan we, als we op de influencers mogen afgaan, vooral voor rechthoekige monturen. Opvallend is dat veel van dit soort monturen aan de bovenkant vaak een vlinderachtige twist meekrijgen als knipoog naar de vintage cat-eye brillen maar dan in een zwaardere, eigentijdse versie.

Zonnebrillentrends 2021. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s en zonnebrillen trends voor 2021 maar eens en maak de keuze voor jouw VIP zomerlook!

