September is een trampoline-moment naar een fijner alledaags leven. Laat dit moment niet ongemerkt voorbijgaan. Doe er iets mee!

IN HET KORT

Bij een ‘nieuw begin, een frisse start’ denken we automatisch aan het begin van een nieuw jaar, maar als het erop aankomt, is september bij uitstek het moment om met frisse moed ertegen aan te gaan. Deze maand staat niet alleen voor de terugkeer naar werk of het einde van de zomervakantie, maar het is hét moment van een jaarlijkse reset. Laat dit nieuwe begin niet onopgemerkt voorbijgaan!

September biedt je een frisse, nieuwe start. Grijp je kansen!

Als je aan september denkt, dan denk je vast aan het einde van de zomervakantie. Maar september is meer. Het is een fris, nieuw begin. September is de maand van de mentale reset. Tijdens de zomervakantie heb je de batterijen opgeladen, lichaam en geest. Aan het begin van de septembermaand zijn we meestal in topvorm. We zien er uitgerust, mooier uit, zongebruind, we zijn slanker, strakker en hebben nieuwe energie opgedaan. Alleen al om die reden is september een maand om te poweren.

September is ook een maand met de meest voelbare seizoensovergang: van zinderende zomerdagen naar de eerste hints van winter. Het is een maand die vaak nog volop mooie dagen schenkt en langzaam toeleeft naar de schitterende kleuren van de herfst. Deze verschuiving beïnvloedt niet alleen ons gemoed, maar ook de manier waarop we ons kleden. We krijgen weer zin in een trui, een paar laarzen, een cozy jas. Van luchtige zomerstoffen stappen we over naar herfstige materialen, die ons een veilige en warm gevoel geven.

Het is hét moment om stil te staan bij schoonheid, de schoonheid van de natuur, van de nieuwe seizoensvruchten als druiven, vijgen. Het is ook een moment om gewoontes onder de loep te nemen en om de energie die je de afgelopen zomer hebt opgedaan, aan te wenden om richting te geven aan je dagen, om veranderingen door te voeren. Zo wordt september een moment van groei en persoonlijke transformatie: een gelegenheid om je verhaal opnieuw te schrijven met vastberadenheid en bewustzijn.

In september hoef je daar vaak niet eens moeite voor te doen. Als je je koffer eenmaal hebt uitgepakt, alles in huis weer een plekje hebt gegeven, je met een glimlach terugdenkt aan de zee en eindeloze zonsondergangen, dan kan het soms zomaar gebeuren dat je opeens overvallen wordt door een verlangen naar verandering, naar vernieuwing.

September is hier een ideaal moment voor. Anders dan na de jaarwisseling, sta je niet oog in een oog met een koude januarimaand en de melancholie van de winter. Voor je ligt een gouden nazomermaand die je uitnodigt, een schitterende maand die je uitnodigt om een mooie herstart te maken, een uitnodiging om jezelf opnieuw te ontdekken en je veerkracht te versterken.

De magie van de mentale reset

Heb je ooit gehoord van het fresh start-effect? Het psychologisch fenomeen waarbij mensen bij het begin van een nieuwe periode—zoals een nieuw jaar, een nieuwe maand, een nieuwe week, of een belangrijke levensgebeurtenis (bijvoorbeeld een verhuizing, nieuwe baan of simpelweg je verjaardag)—een mentale en emotionele reset ervaren. Deze reset motiveert je om nieuwe dingen op te starten en je gedrag – of gewoontes – te veranderen. Het moment van zo’n frisse start geeft je een gevoel van een schone lei.

Studies tonen aan dat je, als zo’n nieuwe start zich aandient, actiever plannen maakt om positieve veranderingen door te voeren. Dit effect is een boost om nieuwe doelen te realiseren. Het is precies het effect dat de komst van september in zijn gang zet. September kan zelfs een nog sterker effect hebben dan de jaarwisseling of je verjaardag.

De zomervakantie die net achter je ligt, speelt daarbij een belangrijke rol. Het is:

een belangrijk moment van reflectie,

een kans om te voelen wat je écht drijft,

een gelegenheid om los te laten wat je niet langer nodig hebt.

Het is dan ook geen toeval dat sportscholen, leesclubs en dansstudio’s in deze maand veel nieuwe inschrijvingen krijgen. Het gaat niet om simpelweg terugkeren naar het leven van elke dag, maar om een ware herstart, een reset.

Ontsnap aan de “terug-naar-het-werk”-blues

Zie dit moment niet als een verplicht einde, maar als een zorgvuldig en intentioneel nieuw begin. Herbeleef de energie van back to school – met haar belofte van frisse ervaringen, nieuwe ontmoetingen en onverwachte kansen.

Vragen om jezelf te stellen

Om je optimaal voor te bereiden op de septembermaand, kun je jezelf deze vragen stellen:

Wat maakte mij deze zomer gelukkig? Wat kan ik daarmee in mijn dagelijkse routine?

Welke gewoontes kosten me energie? Hoe kan ik die achter me laten?

Welke nieuwe gewoonte kan ik introduceren om mijn leven rijker en bevredigender te maken?

September markeert niet het einde van de vakantie, maar het is trampoline-moment naar een betere toekomst, naar een fijner alledaags leven. Geen simpele bladzijde die omgeslagen wordt, maar een deur die opengaat naar nieuwe mogelijkheden.

KERNPUNTEN

September is het échte nieuwe jaar: vrij van de winterse melancholie die kenmerkend is voor de jaarwisseling, vol licht en tastbare kansen.

Het is de maand van het fresh start-effect, waarin motivatie piekt.

De terugkeer verandert in een stijlvol, georganiseerd herbegin.

Geef daar uiting aan met de nieuwe mode: het is het moment van transition dressing, van linnen naar wol, kasjmier, van wit naar warme aardetinten. Voel je als herboren.

Intenties: september is de maand om je essentiële vragen te stellen en het antwoord daarop door te voeren in je levensstijl. Het is dé maand voor veranderingen.

September als persoonlijke catwalk: evolutie, empowerment en lichtkracht.

FAQ’s

Waarom wordt september gezien als het échte nieuwe jaar? Omdat het voelt als een natuurlijke reset: na de zomerpauze zijn we energieker, gemotiveerder en klaar voor verandering. Hoe ga je de terugkeer in zonder stress? Door er een intentionele start van te maken:

• vernieuw je garderobe,

• organiseer je werkruimte,

• introduceer rituelen die zowel lichaam als geest voeden. Welke nieuwe gewoontes passen perfect in dit seizoen? • Een voedingspatroon gebaseerd op seizoensproducten,

• regelmatige maar niet overdreven beweging,

• mindfulnesspraktijken die concentratie en rust versterken. Wat is het échte geheim van september? Het te zien als jouw persoonlijke catwalk: geen afsluiting, maar een krachtig, stralend nieuw begin.

