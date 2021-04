Als we van de zomer dan eindelijk weer eens een feestje of een dineetje buitenshuis hebben, halen we natuurlijk alles uit de kast. Ook die hoge hakken. Zo zien de pumps voor lente zomer 2021 eruit.

Platte sandalen, sneakers en stoere laarzen zijn de meest gangbare schoenentrends voor lente zomer 2021 maar we gaan ook weer aan de hoge hak. Hooggehakte sandaaltjes zijn een must voor zwoele zomeravonden, romantische dineetjes bij maanlicht en bruiloftsfeesten (eens zullen we toch weer ons leven mogen oppakken). Voor meer geklede gelegenheden zijn er hoge pumps en andere (interessante) creaties. Die zien er dit seizoen natuurlijk net weer even anders uit dan de vorige jaren.

5x Schoenentrends. Zo zien de pumps voor lente zomer 2021 eruit

1. Kleur. Zwart, wit, beige, naturel leerkleuren maar ook geel, groen, oranje, blauw, roze, rood. De pumps voor lente zomer 2021 komen in alle mogelijke kleuren. Multicolor schoenen zijn echter op hun retour. Bicolor (schoenen in twee contrasterende kleuren) gaan we nog wel dragen.

2. Puntige neuzen. De meeste pumps voor lente zomer 2021 hebben puntige neuzen. Vierkante neuzen zijn over hun piek heen maar pumps met een smal, recht neusje (vergelijk het met die van ballerinaspitzen) zijn nog steeds hot (zie Fendi). Enkelbandjes gaan we overigens ook weer veel zien.

3. Netschoenen. Een andere schoenentrend is: netschoenen. Deze trend zagen we onder meer bij Fendi maar ook bij Koche en Dior (in de vorm van opengewerkte ballerina’s).

4. Klompschoenen. Klompen zijn terug in beeld. Een topper is de klomp van Hèrmes die met wat fantasie (die ons door het desbetreffende modehuis niet in dank zal worden afgenomen) wel iets wegheeft van de klassieke ziekenhuisklomp. Dezelfde inspiratie zien we ook terug in de pumps bij onder meer Louis Vuitton.

5. Pumps met (gekleurde) pantykousen. Sandalen met sokken (bij Celine) maar ook pumps met pantykousen in verschillende kleuren. Het mag weer!

