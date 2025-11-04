Monochrome looks hebben een hoge mode-impact en zijn eenvoudig samen te stellen. Zo doe je dat! Check het.

Experimenteer deze herfst met monochrome mode looks. Foto Charlotte Mesman

Monochrome looks zijn al sinds jaren een huge trend. Ook voor herfst winter 2025 2026 gaan we ze volop zien (en dragen). Monochrome looks zijn het toppunt van minimalisme. Dat geldt temeer voor dit seizoen. Dat betekent niet dat het saaie of onbeduidende looks zijn. Bekijk de streetstyle look op deze foto (bij Hermès in Parijs) maar eens. Kan het cooler?!

Analyse van de look: eenvoud met impact

De basis van deze look is een monochrome outfit die de aandacht trekt vanwege de gewaagde rode kleur en de volumes. De oversized trui – in sportief sweatermodel – valt nonchalant, maar oogt toch zorgvuldig gestyled door de uitgebalanceerde volumeverdeling. De broek, eveneens wijd, zorgt voor een harmonieus silhouet.

Op het eerste gezicht lijkt de outfit simpel. Maar de kracht schuilt in de details. De accessoires zijn goed gekozen: een grote donkere leren tas straalt luxe uit, hoewel het design niet per se prijzig hoeft te zijn — het is de uitstraling telt. De charm aan de tas zorgt voor een speels accent zonder dat het teveel wordt.

De stijlvolle zonnebril voegt een eigentijdse flair toe, terwijl de klassieke zwarte ballerina’s het geheel een vrouwelijke touch geven. Hier ligt een duidelijke verschuiving ten opzichte van vorige seizoenen waar sneakers de boventoon voerden; voor herfst 2025 is een ballerina meer up-to-date.

Tips om deze look thuis te stylen

Kies één kleur die jouw teint en persoonlijkheid flatteert. Rood is sterk (een echte eye catcher), maar denk ook aan bordeaux, diep oranje of zelfs een klassiek camel.

Werk met verschillende texturen binnen dezelfde kleurfamilie om diepte te creëren. Bijvoorbeeld een wollen trui gecombineerd met een iets gladdere textuur voor de broek.

Durf met oversized volumes te spelen: een oversized trui met een losvallende broek geven comfort én stijl.

Investeer in accessoires die een ‘duur uitziende’ indruk maken zonder dat ze duur hoeven te zijn. Denk aan een kwalitatieve, zwarte of donkerbruine lederen tas met een kleine, sfeervolle bedel of charm.

Draag een minimalistische zonnebril met een clean montuur dat je gezicht flatteert.

Vervang sneakers door ballerina’s of andere platte, klassieke schoenen voor een elegantere look.

Waarom is deze look perfect voor herfst winter 2025?

De mode van herfst winter 2025 draait om het samenspel van minimalisme en statement pieces. Monochrome outfits zijn de ultieme manier om dit in praktijk te brengen: stijlvol, gemakkelijk en toch opvallend door de kracht van kleur en volume. Deze look biedt een frisse kijk op hoe mode en functionaliteit samenkomen, met subtiele nuances die het verschil maken. Bovendien laat de look zien dat monochrome looks alles behalve saai zijn, zeker als je voor een sprekende kleur kiest.

Maak deze look je eigen en experimenteer met je favoriete kleur. Monochrome stijlen zijn niet alleen een trend, ze zijn een stijlstatement waarmee je in één oogopslag zegt: ‘Ik weet wat ik doe, en ik doe het met flair.’

