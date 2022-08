Zo ziet de mode voor zomer 2023 van Baum und Pferdgarten eruit

De nieuwe mode collectie van Baum und Pferdgarten voor zomer 2023 is een mengelmoesje van invloeden uit het verleden maar het eindresultaat is verrassend eigentijds en fris.

Kopenhagen Fashion Week zomer 2023. Baum und Pferdgarten/Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week is in volle gang. Deze modeweek is de afgelopen jaren enorm populair geworden en wordt tegenwoordig wel in één adem genoemd met de vier top modeweken: New York, Londen, Milaan en Parijs.

Op dag twee – op 10 augustus 2022 – showde Baum und Pferdgarten, het bekende Deense modehuis dat wordt ontworpen door Rikke Baumgarten en Helle Hestehave, tevens één van onze lievelingsmerken als het op de Scandinavische mode aankomt.

Voor zomer 2023 stuurden de dames een kleurrijke collectie de catwalk op die was geïnspireerd door het concept ‘tijd’ (niet in het minst omdat Baum und Pferdgarten samen met Skagen Watches een capsule collectie in de markt heeft gezet).

In de collectie is het concept – tijd dus – uitgewerkt als een smeltkroes van invloeden: Paris Hilton roze, minirokken, lage taille (jippie!) bermuda’s en double denim uit de jaren ’90, haakwerk uit de jaren ’70, kleine tailleurs met jaren ’60 silhouetten.

Verder zien we ook een groot aantal hedendaagse modetrends zoals ton-sur-ton, meerdere roze tinten (roze is dé kleur van 2022), wijde spijkerbroeken, wat dan wel weer een jaren ’80 is, dierenprints en outfits in geheel dezelfde fantasie, streeppatronen.

De collectie mag dan een mix van invloeden uit het verleden zijn (welke modecollectie is dat nu niet?), de mood is fris, modern, energetisch.

Let ook nog even op de kleuren die uiteenlopen van felle tinten tot gedekte kleuren als olijfgroen en botergeel/beige.

Sommige modellen dragen sandaaltjes met sokken, iets wat wij altijd erg leuk vinden. Speciale aandacht verdient nog de fantasie met kettingen en horlogeklokjes. En daarmee zijn we weer terug bij: tijd. Of moeten we ‘bij de tijd’ zeggen?