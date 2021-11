Modetrends. Teddy en nepbont, aaibaar en lief. Dat zijn de jassen voor winter 2021. Photo courtesy of Miu Miu

Teddy jassen zijn geen nieuwigheid en fake fur (godzijdank) ook niet. Harige, aaibare jassen maken (wederom) deel uit van de modetrends voor winter 2021 2022. Ze zijn meer dan welkom! Een beetje extra warmte en troost kunnen we goed gebruiken. Om het nog maar niet te hebben over de boostende kracht die van deze supercoole jassen uitgaat. Trek je stoere teddy aan en je zelfverzekerdheidsgehalte schiet omhoog.

Hoe zien de teddy jassen en fake furs voor winter 2021 2022 eruit?

Modetrends. Teddy en nepbont, aaibaar en lief. Dat zijn de jassen voor winter 2021. Photo courtesy of Prada

Beestachtig stoer of vertederend lief en aaibaar. Anders dan vorige jaren gaan we niet voor vrolijke kleurtjes – rood, blauw, groen – maar kiezen we voor naturel kleuren, kleuren die we in de natuur tegenkomen. Omdat het allemaal heerlijk fake en faux is, mag je het (speelgoed)beestje erin terugzien. Dus hul je in langharige mantels, krulharige jassen of ruwharige coats in beige, camel of bruintinten.

Modetrends. Teddy en nepbont, aaibaar en lief. Dat zijn de jassen voor winter 2021. Bij Prada. Foto: Charlotte Mesman

De volumes zijn deze winter ook nèt weer iets anders: oversized is dé trend, halflang en lang zijn de favoriete lengtes, een nieuwigheid zijn de coconvormige exemplaren. Heel geliefd ook zijn mouwloze teddy’s die je over dikke coltruien of sweater met capuchon draagt.

Modetrends. Teddy en nepbont, aaibaar en lief. Dat zijn de jassen voor winter 2021. Photo courtesy of Miu Miu

Koploper op het gebied van de langharige coats is het Italiaanse modehuis Prada dat voor deze winter met immense volumes komt waar zelfs de yeti van de Himalaya jaloers op zou worden. Bij Prada werd een langharige jas met witte hoge laarzen geshowd, bij Miu Miu werd een oversized fake fur coat op een zacht jurkje gedragen met daaronder hoge witwollen kousen en bergschoenen.

Modetrends. Teddy en nepbont, aaibaar en lief. Dat zijn de jassen voor winter 2021. Photo courtesy of Zadig & Voltaire

Maar eigenlijk kun je zo’n harig geval over elke mogelijke outfit aanschieten, of je nu casual of chic gekleed gaat. Enige voorzichtigheid is volgens mijn vriendlief die zich nog wel eens met mijn outfits wil bemoeien echter op z’n plaats: pas op in bossen en bergen dat je door een jager niet voor een wild dier aangezien wordt!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE