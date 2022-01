Deze stoute modetrends mogen we in 2022 (wederom) verwelkomen. Photo courtesy of Fendace

Herinner jij je de bikini’s van vorig jaar zomer die zo ongeveer van bandjes en draadjes aan elkaar hingen? Die modetrend, tezamen met de invloeden uit de jaren ’90 en ’00 (Y2K), heeft héél wat teweeggebracht.

Al die bandjes en draadjes lagen in het verlengde van de cut-out trend en zo je wilt ook de crop top, andere trend die we vorig jaar zomer al zagen. Huid showen is klaarblijkelijk de achterliggende gedachte. Je zou ook kunnen denken dat er een soort behoefte om uit de band te springen aan ten grondslag ligt. Na al die ellende willen we gewoon een beetje stout zijn.

Deze stoute modetrends mogen we in 2022 (wederom) verwelkomen. Photo courtesy of N21

Welnu, die mood blijven we in de mode voor 2022 terugzien. Het gehalte aan doorzichtige jurkjes (zonder beha) à la Kate Moss of Jane Birkin (tenslotte de oorspronkelijke inspiratiebron) was enorm hoog. Zijn de jurken niet transparant dan is er altijd wel een strategisch geplaatste cut-out.

De croptops van vorig jaar zomer verworden dit jaar tot nog kleinere bandeautops (zelfs een modehuis als Max Mara doet eraan mee) en anders draag je gewoon je kanten beha onder je broekpak. Overigens is niet alleen de beha de nieuwe outerwear-star, maar ook de slip. Die mag net zoals in de jaren ’90 weer boven de taille van je (nieuwe lage taille) broek uitkomen.

Deze stoute modetrends mogen we in 2022 (wederom) verwelkomen. Photo courtesy of Fendi

Niet alleen gaan we spannende creaties zien, er wordt ook een hele nieuwe terminologie op losgelaten. We lopen je er even doorheen. Wie weet doe je er mode inspiratie van op!

#1 Crop top: een korte top die het middenrif vrijlaat. De top eindigt boven of net onder de navel. Naast crop truitjes (met col) dragen maar ook crop blouses. Fendi en Versace zijn koplopers op dit gebied.

Deze stoute modetrends mogen we in 2022 (wederom) verwelkomen. Photo courtesy of Max Mara

#2 Underboob: underboob truitjes en bikini’s showen niet alleen het middenrif maar ook de aanzet van je boezem. Deze trend was afgelopen zomer op de social media enorm populair.

#3 Floss fashion: deze term wordt gebruikt voor kledingstukken die van letterlijk van (flos)draadjes aan elkaar hangen. Denk hierbij ook aan de bikini’s van zomer 2021 met de vele bandjes die over het middenrif werden gekruist. Een ander voorbeeld daarvan is de rok die we op de catwalk van Salvatore Ferragamo zagen. Deze trend zien we op een ingetogen manier terug in de plooirokken voor dit winterseizoen die voor het merendeel uit stroken bestaan zodat we stukjes bloot been te zien krijgen.

#4 Clip fashion: (vaak kleine) stukjes stof zijn met elkaar verbonden door middel van clips of pinnen, bijvoorbeeld ‘flarden’ T-shirt die aan leggings zijn geclipt.

#5 Cut out: dessins met opvallende uitsparingen. Dat kan een top met een blote schouders zijn of een jurk die het middenrif bloot laat zoals we dat deze zomer vaak gezien hebben. Voor de aankomende zomer gaan we vooral veel jurkjes met uitsparingen op de flanken (als je dat al van een mens kan zeggen) zien. Met andere woorden: je buik en navel zijn bedekt maar je zij is aan beide kanten ontbloot.

#6 Ovary pants: leggings met uitsparingen op intieme plekjes op de onderbuik. Zo presenteerde Bella Hadid zich in Parijs in yogapants met uitsparingen juist daar waar zich onze ‘vrouwelijke vruchtbaarheid’ bevindt. Kim Kardashian zou zich zelfs vorig jaar in het Vaticaan hebben gepresenteerd in kanten jurk met cut outs op de onderbuik en het middenrif. Maar hiermee zijn we er nog niet…

#7 Whale tails: we gaan ook onderrug showen dankzij de whale tail trend. Volgens deze trend mag je string weer boven je leggings of spijkerbroek uitkomen zoals in de jaren ’90. Verantwoordelijke voor deze trend is Beyoncé die al in december 2020 op de Britse Vogue schitterde in een rode jurk met string in zicht.

#8 Naked dress: last but not least hebben we dan nog de ‘naked dress’-trend ofwel: doorzichtige jurken die niet veel te raden overlaten.

De boodschap is duidelijk: volgens de modetrends voor 2022 mogen we die joggingpakken en hoodies achter ons laten. Dress up! is het motto. Laat zien dat je er zijn mag. Het mag spannend en ondeugend zijn maar verkijk je er niet op want grote modehuizen als Fendi, Max Mara en Celine weten aan al deze trend een chique en draagbare twist te geven waardoor deze mode meteen ook minder leeftijdsgebonden wordt. Kijk maar wat bij jou past.

