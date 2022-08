Iedereen weet het inmiddels: roze is dé modekleur van 2022. We dragen ‘m deze zomer, maar net zo goed in winter 2022 2023.

Roze is dé modekleur voor zomer 2022 en iedereen kan ‘m hebben. Foto Charlotte Mesman

Met een roze aankoop voor je garderobe zit je voorlopig nog goed, want deze kleur die zomer 2022 all over the place is, blijven we ook in winter 2022 2023 nog volop dragen. Sterker nog, we gaan er nòg véél meer van zien. Valentino bijvoorbeeld showde een nagenoeg total pink (fuchsia) collectie.

Roze is dé modekleur voor zomer 2022. Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Maar terug naar de zomer. Droegen we de afgelopen seizoenen vooral roze broekpakken – gekleurde broekpakken waren vorig jaar een hit -, deze zomer dragen we vooral ook veel roze jurken. Roze lange jurken, roze korte jurken. Het maakt niet uit.

Roze is dé modekleur voor zomer 2022. Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Wat verder ook niet uitmaakt, is je leeftijd. Want deze ietwat zoetsappige en ultravrouwelijke kleur die we voorheen vaak als ‘meisjesachtig’ bestempelden, is eindelijk volwassen geworden. Roze is voor iedereen en het is zelfs bijzonder anti-aging want roze in het gezicht staat jong en jeugdig.

Roze is dé modekleur voor zomer 2022. Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Natuurlijk is er een heel scala aan roze kleuren. Voor een bescheiden en elegante look kies je de lichtere tinten, voor een uitbundige zomerlook ga je voor felle kleuren.

Roze is dé modekleur voor zomer 2022. Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Roze jurken laten zich gemakkelijk dragen maar natuurlijk kun je ook met andere roze kledingstukken experimenteren. Een lange roze rok met een witte tanktop bijvoorbeeld. Of een roze blazer. Die kun je letterlijk overal over dragen. Roze broekpakken mogen overigens ook nog steeds.

Vind je roze toch echt té als kleding, dan kun je altijd nog een moderne twist aan je look toevoegen in de vorm van een roze tas of roze schoenen. Want tegenwoordig mag écht alles en is niets maar dan ook niets meer leeftijdsgebonden.