In de modetrends voor 2022 domineren oversized volumes. Bang dat het breed maakt? 12x Tips & trucs voor een slank silhouet in oversized kleding.

12x Tips en tricks voor een slanke lijn in oversized kleding

Ook in de modetrends voor 2022 komen we volop oversized volumes tegen. Eerlijk gezegd zouden wij niet meer terugwillen. We moeten er niet aan denken om ons in een strak jurkje te hijsen. Oversized is fantastisch, maar let op je silhouet. Daar kun je snel de mist mee ingaan.

We hebben 12 tips en tricks voor je om je slank te kleden in oversized kleding:

1. Draag oversized kleding die als oversized is bedoeld. Met andere woorden: je oversized kleden betekent niet: je kleding twee maten te groot dragen.

2. Wil je op safe gaan, draag dan per outfit maar één oversized item, bijvoorbeeld baggy jeans met een wat slankere top of een oversized jasje met slank afkledende broek. Zorg ervoor dat alles in balans is. Een grote, chunky sweater met daaronder een strak fietsbroekje kan super zijn als je jong bent, maar voor een wat stijlvollere look is een rechte broek onder een oversized top een geslaagdere keuze dan bijvoorbeeld strakke leggings.

3. Combineer je oversized met oversized, show dan altijd ergens een stukje huid / lichaamsomtrekken zodat je geen kolossaal silhouet krijgt. Een voorbeeld: combineer je een oversize top met een oversize broek, ga dan voor een cropped top. Of ga voor een oversized top die je open draagt (bijvoorbeeld een overhemdblouse) en draag er een strak topje onder zodat er toch nog wat van je lichaamsvormen te zien is.

4. Trucje: een mouwloze oversized top kleedt slank af als je voor grote mouwgaten gaat waar je armen kleiner in lijken.



5. Trucje: zijn slanke kuiten en enkels jouw sterke punt, draag dan een wat korter oversized jurkje. Juist door het contrast van het grote volume zullen je benen nog slanker lijken en in gedachten trekt iedereen die dat ziet de lijn naar boven door.

6. Ga je voor oversized van top tot teen, kies dan gedekte, rustige kleuren zodat je langer lijkt. Monochrome looks zijn nog steeds een trend en maken bij uitstek slank en lang.

7. Draag hoge hakken of strakke lange laarzen onder een oversized outfit. Ook dat maakt langer en dus slanker!

8. Trucje: een ceintuur! Is je taille je sterke punt, geef je oversized kleding dan vorm met een ceintuur in je taille.

9. Een andere optie is om een oversized top IN je broek of rok te dragen. Ook hiermee breng je shape in je silhouet aan. Je kunt ook alleen van voren je top in je broek of rok stoppen en de rest eruit laten hangen (dit draagt lekkerder).

10. Let op: oversized betekent niet altijd bulky of boxy! Oversized volumes kunnen ook slank afkleden! Denk maar eens aan grote, lange truien met superlange mouwen in materialen in niet wijd uitstaan maar een ‘hangend’ silhouet creëren.

11. Kortom, let op de snitten. Nog een voorbeeld: de ene wijde joggingbroek is de ander niet. Je kunt voor een baggy model gaan (met de kans dat je er breder in lijkt) maar je kunt ook op zoek gaan naar broekjes die ruim vallen maar bijvoorbeeld naar beneden toe slank afkleden (carrot fit).

12. Zoals altijd gaat het om proporties en contrasten. Denk altijd in die richting, dan kom je vanzelf op ideeën. Nog een trucje in die trant: rol de mouwen van een oversized overhemdblouse of blazer op zodat je onderarmen te zien zijn (zie de foto boven in dit artikel). Je doorbreekt hiermee het boxy silhouet.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE