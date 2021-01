Wet looks blijven een geliefde kapseltrend, ook voor lente zomer 2021. Daarmee is de messy hair look terug. Met een beetje wet gel in de voorste haarlokken ben je hip!

Tijdens de Milan Fashion Week voor lente zomer 2021 (september 2020) was het weer in de Italiaanse modestad uiterst wisselvallig. Regen, zon, warme dagen, koude wind. We kregen het allemaal over ons heen, iets wat heel ongewoon is voor Milaan. Verder waren de modeshows vanwege de uitbraak van het Covid-virus op één, hoogstens twee handen te tellen. Backstage gaan was er voor niemand bij. Ook het aantal streetstyle fotografen was aanmerkelijk lager dan normaal. Maar wij waren erbij en fotografeerden de modellen bij de modeshow van Sportmax, de jonge lijn van Max Mara.

Terwijl wij met onze camera’s in de aanslag op de mode peopletjes en de modellen wachtten, werden we overvallen door een ijskoude, he(r)f(s)tige regenbui die de hemel loodgrijs kleurde. Tot onze verbazing kwamen ook de modellen, na afloop van de show, met nat haar naar buiten. Het bleek puur toeval! Terwijl wij natregenden, hadden zij voor de modeshow een wet look hair style aangemeten gekregen.

Wet looks zijn opnieuw een kapseltrend. Deze trend gaan we ook voor lente zomer 2021 zien. Hiermee zijn we terug bij de messy hair styles van een paar jaar geleden. Wet looks zijn heel eenvoudig te creëren met een wet gel. Bij Sportmax waren vooral de voorste haarlokken met wet gel bewerkt. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien doe je er inspiratie van op!

