Jaarhoroscoop 2025 van Vissen

Een gelukkig 2025 toegewenst, Vissen! Zo ziet jouw horoscoop 2025 eruit.

Geld

Dankzij de mystieke invloed van Neptunus zou jij wel eens een goede intuïtie kunnen hebben als het op geldzaken aankomt. Vooral in de periode van maart en september sta je op scherp. Je doet er goed aan om je kostenplaatje in de gaten te houden, maar sluit je ogen niet voor aantrekkelijke kansen die zich kunnen aandienen. Vraag bij twijfel raad aan een vertrouwd persoon, maar laat je niet beïnvloeden door zogenaamde experts. De hoofdregel is nog altijd: bij twijfel niet doen en nooit boven je oorspronkelijke budget gaan, of het nu de aanschaf van een nieuw meubel, de restauratie van een deel van je huis, een aantrekkelijke vakantieofferte of de aankoop van aandelen betreft.

Werk

Jouw creatieve visie en empathische vaardigheden openen unieke professionele deuren in 2025. Rond april wordt er een belangrijk project gelanceerd waarbij artistieke aanleg wordt gecombineerd met praktische toepassing. Je empathische aanpak maakt je geliefd bij collega’s en leidinggevenden. Je natuurlijke vermogen om de behoeften van anderen te begrijpen maakt je waardevol op gebieden die emotionele intelligentie en creatieve probleemoplossing vereisen. Waak er echter voor dat anderen te veel op je bordje neerleggen en geef je grenzen duidelijk aan. Overweeg om je uit te breiden op gebieden die creativiteit combineren met spirituele of humanitaire elementen.

Gezondheid

Vanwege de invloed van Neptunus doe je er goed aan om aandacht te besteden aan de balans tussen emotioneel en lichamelijk welzijn. Vooral wateractiviteiten zouden voor jou, Vissen, dit jaar wel eens therapeutisch kunnen blijken: zwemmen, aquarobics of gewoon regelmatige strandwandelingen zorgen voor zowel lichaamsbeweging als emotioneel evenwicht. Besteed bijzondere aandacht aan de gezondheid van je voeten en ondersteun het immuunsysteem door gezond te eten. Dromen en slaappatronen geven belangrijke aanwijzingen voor de gezondheid; overweeg om een slaapdagboek bij te houden tijdens de gevoelige periodes van april en oktober.

Liefde

Als het op de liefde aankomt, zouden verliefde, verloofde of getrouwde Vissen dit jaar wel eens ongekend passionele momenten kunnen meemaken. Het is alsof jullie elkaar na lange tijd weer herontdekken. Single Vissen zouden tijdens artistieke of spirituele activiteiten wel eens interessante liefdeskandidaten tegen het lijf kunnen lopen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat het eerst vooral op intuïtief of psychisch niveau klikt. De tijd zal leren of deze klik zich verder ontwikkelt tot een liefdesrelatie. Je doet er goed aan om de dingen niet te overhaasten.

