Dit moet je (niet) doen om je haar sneller te laten groeien

Hoe snel je haar groeit is genetisch bepaald. Bij de een groeit het haar sneller dan de ander. Er bestaan geen wondermiddeltjes om je haargroei te versnellen maar vaak genoeg doen we – bewust of onbewust – dingen die de haargroei afremmen. Door die slechte gewoontes achter ons te laten, kunnen we in ieder geval voorkomen dat ons haar langzamer groeit dan het onder ‘normale’ omstandigheden zou doen.

De basisregel is: hoe gezonder je haar en je haarhuid, hoe beter het groeit.

Dingen die we beter NIET kunnen doen als we ons haar snel(ler) willen laten groeien:

Je haar te heet wassen.

Je haar met hard water (met veel kalk) wassen. Je kunt je haar naspoelen met ‘zacht’ water uit de fles.

Het te vaak wassen.*

Het te weinig wassen.*

Je hoofdhuid niet goed wassen en masseren.

Je hoofdhuid met je nagels bewerken (gebruik je vingertoppen of de muis van je hand).

Agressieve shampoos gebruiken.

Een conditioner of haarmasker overslaan.

Je haar kammen of borstelen als het nat is.

Je haar met hete tools (föhn, steiltang) stylen.

Je haar niet het zwemmen in zeewater of het zwembad niet uitspoelen.

Je haar niet regelmatig laten bijpunten. Want doe je het niet, dan kan het afbreken. En vaak breekt er meer af dan je zou laten bijpunten.

Je haar vaak verven of ontkleuren, of blootstellen aan andere agressieve chemische behandelingen (ontkrullen, permanent).

Je haar niet beschermen tegen de zon met een hoedje of een UV-filter.

Je haar altijd strak vastbinden.

Haarproducten met alcohol gebruiken.

Je haar blootstellen aan luchtvervuiling.

Geen aandacht aan je voeding besteden. Voor gezond haar dat goed groeit, eet je: vette vis (zalm), avocado, lijnzaad (houd je aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid), eieren en noten (voor biotine), voedingmiddelen die rijk zijn aan zink, vitamine A en C.

* Hoe vaak je je haar moet wassen, hangt af van jouw type haar. Er zijn geen vaste regels. Het beste is om je eigen haar te observeren. Vind een balans tussen het aantal wasbeurten per week en de reactie van haar daarop. In het algemeen wordt aanbevolen om twee of drie keer per week te shampooën.

Interessant om te weten: er bestaat tegenwoordig ook zoiets als haarfillers. Deze injectable-behandeling op basis van hyaluronzuur geeft je haarcellen en hoofdhuid een boost wat je haargroei ten goede komt.