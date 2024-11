Dit is de grootste tassen trend voor winter 2024 2025

De grootste tassen trend voor winter 2024 2025 zit ‘m nu eens niet in een model maar in een kleur. Bordeauxrode tassen zijn dé must-have.

Dit is de grootste tassen voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Een nieuwe tassen trend voor winter 2024 2025 maakt zijn entree. Het gaat om tassen in een rijke en verfijnde kleur: bordeauxrood. Deze diepe, op wijn geïnspireerde kleur domineert de mode accessoires voor het winterseizoen. Een bordeauxrode tas voegt een instant up-to-date twist aan je mode look toe.

De allure van bordeauxrood

Bordeauxrood, ook wel bekend als wijnrood of ossenbloed, is een veelzijdige tint die diepte en luxe toevoegt aan elke outfit. Deze kleurtrend is niet een voorbijgaande rage; het is een tijdloze keuze die verfijning uitstraalt en prachtig combineert met de neutrale tinten van dit seizoen. Deze diepe, rijke tint is een aanvulling op een breed scala van winterpaletten, van van klassiek zwart, donkerblauw en grijs tot aards bruin en romig wit.

Tassen trends voor winter 2024 2025

Bordeauxrode tas en monochrome look bij Ferragamo. Photo courtesy of Ferragamo

Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu, Ferragamo, Hermès. Bijna elk modehuis heeft voor winter 2024 2025 wel een of meerdere bordeauxrode tassen de catwalk opgestuurd. De bordeauxrode kleur is de rode draad, de stijlen lopen uiteen. Veel geziene tassen in het bordeaux rood zijn:

gestructureerde tassen: perfect voor kantoor of dagelijks gebruik, gestructureerde bordeauxrode totes bieden een professionele maar stijlvolle look.

gewatteerde of doorgestikte tasssen: door de combinatie van textuur en kleur voegen gewatteerde bordeaux tassen een knus element toe aan winterse outfits.

gestroomlijnde clutches en enveloptassen: een bordeaux kleurige clutch voegt een geraffineerd kleuraccent toe aan geklede winterlooks of avondkleding.

bucket bags: sportief maar chique, bordeaux bucket bags zijn ideaal voor bij een casual look.

Styling tips

Bordeauxrood is het nieuwe zwart en daarmee hebben we alles gezegd. Deze nieuwe modekleur laat zich heel gemakkelijk combineren. We hebben een paar styling tips voor je.

Combineer met neutrale kleuren: een bordeauxrode tas staat prachtig bij een camelkleurige jas of een grijze trui.

Monochroom: creëer een opvallende look door je tas te combineren met andere bordeauxrode stukken voor een ton-sur-ton outfit.

Contrast met denim: deze warme tint combineert uitzonderlijk goed met verschillende tinten denim voor een casual-chique vibe.

Voor de avond: draag een bordeaux clutch of kleine schoudertas bij je little black dress.

Een bordeaux rode tas is meer dan alleen een seizoenstrend; het is een slimme investering voor je garderobe. Deze tijdloze kleur zorgt ervoor dat je tas jarenlang stijlvol blijft, waardoor het een waardige toevoeging aan je accessoirecollectie is.

