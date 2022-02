De minirok komt terug in de mode, net zoals het leren jack. Laten we deze twee stoere fashion items nu ook nog eens met elkaar gaan combineren.

Ga jij straks ook (weer) aan de minirok met leren jack? Photo courtesy of Prada

Minirok met zwartleren bikerjack. De tijden dat we deze combinatie dragen, liggen ver achter ons. Maar volgens de allernieuwste modetrends voor 2022 komen ze weer terug. En hoe!

Ga jij straks ook (weer) aan de minirok met leren jack? Photo courtesy of Courrèges

De mode voor lente zomer 2022 staat bol van verrassingen. We hebben te maken met een enorme kentering. De lage taille komt terug, we wurmen ons weer wulps in minirokken (of microshorts), we gaan huid showen en stoer doen met leren jacks. We gaan gewoon even alle remmen losgooien, moeten de dames en heren van de modehuizen gedacht hebben.

Hoever ga jij mee in deze fashion euforie? Ga jij experimenteren met zo’n kort rokje en/of zo’n biker jack? De looks die we op de catwalks voor bij zagen komen, zijn vrij heftig.

Ga jij straks ook (weer) aan de minirok met leren jack? Photo courtesy of Prada

Bij Prada bijvoorbeeld zagen we korte, rechte rokjes die gedragen werden met klassieke bikerjacks. De rokjes hadden ook nog eens een zwart sleepje. En de accessoires – kleine tas, pittige pumps – waren felgekleurd: lakrood, gifgroen. In plaats van een jack mogen we van Prada ook voor een zwartleren, lange blazer kiezen. Stukken makkelijker in het dragen, dat wel.

Ga jij straks ook (weer) aan de minirok met leren jack? Photo courtesy of Miu Miu

Bij Miu Miu was het gladleren zwarte rokje letterlijk microscopisch klein met daarop een gladleren zwart jasje, een soort kleine blazer met een enkele rij knopen. Supermooi, maar niet voor velen weggelegd.

Gelukkig zijn er alternatieven. In plaats van een minirokje plus biker jack wat natuurlijk wel heel jeugdig is, kun je kiezen voor een zwartleren jurkje in jaren ’80 stijl zoals we dat bijvoorbeeld bij Saint Laurent zagen. Niets verbiedt je om voor een wat langere lengte te gaan.

Dat geldt ook als het op de minirok aankomt. Recht en kort is hot en Eighties maar je kunt ook voor een uitwaaierend en langer rokje in jaren ’50 stijl gaan, of een rokje met A-lijntje in jaren ’60 stijl. Hoe wijder (en langer) het rokje, hoe gemakkelijker in het dragen.

Ga jij straks ook (weer) aan de minirok met leren jack? Foto Charlotte Mesman

Een andere truc is natuurlijk: zwarte pantykousen onder je minirokje. Dat haalt al een heleboel bloot weg. En anders kun je dat stoere leren biker jack altijd nog met een mooie (krijtstreep)broek combineren.

Modetrends dienen als inspireren, zie ze als een moodboard, en geef er dan je eigen draai aan.

