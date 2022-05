Hij chat met andere vrouwen. Jaloers of niet?

Chatten, Facebook, WhatsApp, Instagram… Wie kende deze woorden tien, vijftien jaar geleden? Nu zijn ze helemaal ingeburgerd en doet iedereen er – in min of meerdere mate – aan mee. De communicatie met andere personen is er gemakkelijker en informeler door geworden. Maar worden we er ook echt vrolijk van?

Kijk eens om je heen, op straat, in de trein. Hoeveel mensen zie je niet gebogen over een mobieltje, zonder oog voor de omgeving en de mensen die daarvan deel uitmaken? Zijn we niet geïsoleerder dan ooit? Een spontaan gesprek met een vreemde zal veel minder snel tot stand komen.

En wat vind je ervan als je met je partner de stad ingaat om eens gezellig samen te zijn en hij loopt de hele tijd te chatten? Is dat nog gezellig samenzijn? En wat als zijn chat-partners voor het merendeel vrouwen zijn?

Wat als hij met andere vrouwen chat?

Op dit laatste vraag willen we even wat dieper ingaan. Het blijkt dat de mannen in onze omgeving er heel wat digitale contacten met andere vrouwen op na houden. We deden eens een rondvraag bij hun partners om uit te vinden wat ze ervan vinden. Dit zijn de verschillende reacties die we te horen kregen:

Zolang het collega’s zijn en het zakelijk blijft, vind ik het best

Ik word gek van jaloezie. Ik kan dat geflirt (want dat is het!) via chat niet uitstaan!

Ik vind het storend als ik iets tegen hem zeg en hij antwoordt niet omdat hij net aan het chatten is

Maar waarom zou je het erg vinden als hij chat? Hij hoeft per definitie te chatten om een andere vrouw te vinden? Als je relatie goed is, moet chatten kunnen…

Ik vind het wel best, doe zelf net zo hard mee.

Hij doet maar, dan heb ik even tijd voor mezelf

Van mij mag hij best digitaal flirten, een beetje gezonde spanning hoort erbij in het leven. Zolang het maar digitaal blijft…

Als er spannende foto’s heen en weer worden verzonden of – erger nog – de webcam erbij komt, wordt het me te gortig. Maar dan is het eigenlijk al te laat. Waar trek je de grens? Het begint immers altijd met een onschuldige chat…

Wat vinden de psychologen ervan?

Obsessief chatten en flirten met vrouwen via chat – naast de gebruikelijke partner – wordt wel uitgelegd als een gemakkelijke manier om waardering te krijgen, misschien wel om bewondering te oogsten. Hoe eenvoudig is het om via het toetsenbord (niemand die je ziet of kent) aan je ‘wederpartij’ een paar flatterende woorden te ontlokken die het ego strelen. Of om het zo te spelen dat je zelfs het gevoel krijgt dat je gewild en begeerd wordt. Chatten kan een manier zijn om diepe en intense emoties te beleven die wellicht in het echte leven missen. Vreemde personen kunnen via chat intiemer worden dan goede vrienden en het contact kan soms heel diep gaan. Psychologen zien het als opvulling van een leegte, een vlucht uit de werkelijkheid. Maar, vragen wij ons af, is het niet beter om de oplossing voor leegtes of problemen in de werkelijkheid te zoeken?

