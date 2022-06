Dit is de heftigste haartrend die we tijdens de Fashion Week hebben gespot

Statement pony’s zijn een trend maar een haarpony als deze hebben we nog niet voorbij zien komen. Wie weet of dit de allernieuwste haartrend gaat worden?

Pony kapsel geïnspireerd door Maya uit Space 1999. Op deze foto Samantha De Reviziis. Foto Charlotte Mesman

Haarpony’s zijn wederom een geliefde haartrend. Voor zomer 2022 mag je pony best een beetje heftig zijn. Kort of juist heel lang, rafelig of met een sierlijk boogje bij de wenkbrauwen zodat je een lijn als die van een ‘bottle neck’ krijgt (de zogenaamde ‘bottle neck pony’).

Er zijn tal van varianten te bedenken maar haarpony van de Italiaanse influencer Samantha De Reviziis die we tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan voorbij zagen komen, slaat alles. De pony is in een V geknipt waarbij het puntje midden op het voorhoofd valt. Richting de slapen is de pony korter waardoor je een soort inhammen krijgt. Verder draagt Samantha haar donkere haar lang.

Opvallend zijn ook de zware, rechte en omhoog gekamde wenkbrauwen. Een ander detail is het oor dat bij de zonnebril uit het haar tevoorschijn komt.

Samantha’s nieuwe hair look zou je kunnen bestempelen als ‘futuristisch’ en is geïnspireerd door (we hebben het Samantha zelf gevraagd) de haarstijl van het stripfiguurtje Maya uit Space 1999 (naar de gelijknamige jaren ‘70 tv-serie). ‘Ik ben dol op cartoons,’ aldus Samantha.

Misschien nog interessant om te weten: Samantha droeg haar haar lange tijd op een lengte zonder pony, ging toen voor een lange, volle pony maar die duurde maar kort; de basis voor haar Maya-pony was gelegd. De stap naar de futuristische statement pony waarmee we haar tijdens de Fashion Week spotten, was toen nog maar klein.

Zou jij zoiets aandurven?