10x Anti-aging tips die (vrij) gemakkelijk in de praktijk te brengen zijn

Kun jouw huid wel een boost gebruiken? Loop dit rijtje met 10 anti-aging tips dan maar eens af. Al was het maar voor wat extra inspiratie en motivatie. Want daar draait het bijna allemaal om.

Fashion model tijdens de Milan Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Niemand wil er ouder uitzien dan zijn of haar leeftijd. De één gaat dat gemakkelijker af dan de ander. Wanneer en hoeveel rimpels je krijgt bijvoorbeeld is voor een deel genetisch bepaald. Maar veel hangt natuurlijk ook af van je levensstijl en levensinstelling. Met een gezonde levensstijl, een goede huidverzorging en een positieve kijk op het leven kun je het natuurlijke verouderingsproces best heel wat vertragen.

Vandaag heb ik 10x anti-aging tips voor je die vast al kent maar soms is het gewoon fijn om ze nog eens op een rijtje te zien. Een boost om er weer eens extra aandacht aan te besteden.

1. Je kunt héél véél dingen doen om huidveroudering tegen te gaan en je kunt er nog zoveel geld tegenaan gooien, maar niets is effectief als: je huid tegen de zon beschermen! Wist jij trouwens dat fashion modellen de zon niet in mogen? Niet alleen om hun huid jong te houden maar ook omdat een niet-gebruinde huid fotogenieker is (nog een reden dus om eruit te blijven).

2. Hydrateer je huid dagelijks met een vochtinbrengende crème. Dat kan gewoon een crème op vaseline-basis zijn. Je hoeft hier echt niet veel aan uit te geven. Als je maar regelmatig smeert.

3. Heel effectief in de strijd tegen huidveroudering is het vitamine-A derivaat: retinol. Wil je in een anti-aging product investeren dan is een serum met retinol een goede keuze.

4. Een anti-aging skin care product waar ikzelf heel tevreden over ben, is een serum op basis van AHA (alfahydroxyzuur). AHA is een chemische peeling die goede resultaten geeft bij zonschade en rimpels.

5. Gezond eten staat ook hoog op het lijstje. Ikzelf eet vrijwel niets waar geraffineerde suiker in zit. Verder laaf ik me aan groenten en fruit (misschien wel teveel, maar een mens heeft nu eenmaal op z’n tijd ook behoefte aan iets zoets), avocado’s, eieren, vette vis en schelpdieren, af en toe een stukje kip, en volkoren producten. Tegenwoordig strooi ik ook graag wat edelgistvlokken (rijk aan vitamine B1, B2, B3 en B6 en ook foliumzuur) over mijn sla. Over sla gesproken: rucola is mijn favoriet en laat dat nu eens een superfood zijn. Verder ben ik dol op walnoten en olijfolie.

Moraal van mijn verhaal: ik denk eigenlijk dat ieder voor zich uit de vele gezonde voedingswaren die er zijn die dingen moet kiezen die je zelf lekker vindt, en daar creatief mee aan de slag moet. Want alleen voor de gezondheid eten, houdt niemand vol.

6. Vanzelfsprekend is het ook heel belangrijk om je huid goed schoon te houden. Ga nooit met make-up naar bed en reinig je huid ’s avonds maar ook ’s morgens goed met milde producten. Ook hier kun je het net zo goedkoop of duur maken als je wilt. Maar met een reinigingsmelk en een toner kom je al een heel eind.

7. Zorg ervoor dat je voldoende nachtrust krijgt. In het weekend bijslapen is niet de oplossing. Het gaat erom dat je in de regel voldoende slaapt.

8. Sport regelmatig. Weer zoiets. Misschien word je al moe bij de gedachte. En toch kan regelmatig sporten zoveel voor je lichaam en geest doen! Drie tot vier keer per week een half uurtje is al genoeg. Als je dan ook nog eens regelmatig fietst, naar de bakker wandelt en de trap pakt dan komt het helemaal goed. Bovendien geven de resultaten van het sporten – resultaten die je na een paar weken al echt goed kunt zien – extra energie en motivatie om door te gaan om jezelf goed te verzorgen.

9. Rook niet en drink met mate. Iedereen weet het inmiddels.

10. Stress niet. Het mag dan nummer 10 zijn, maar dit is misschien wel één van de belangrijkste (maar vaak ook moeilijkste) anti-aging tips in het rijtje. Natuurlijk kun je niet om problemen heen, maar laat ze niet de overhand krijgen. De nacht is er om te slapen, niet om na te denken of te malen. Ga problemen te lijf om ze zoveel mogelijk op te lossen. Heb je alles gedaan wat in je macht ligt, blijf er dan niet in hangen maar zoek afleiding en ontspanning.