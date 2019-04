Zo organiseer je je vakantie. 10 Praktische adviezen voor een geslaagde vakantie

Kijk jij al verwachtingsvol uit naar de zomervakantie? Droom je van zon, zee en min of meer exotische bestemmingen? Kun je niet wachten om je even los te maken van alle dagelijkse beslommeringen, verplichtingen en kleine en grote problemen? Doe jezelf dan één groot plezier en regel je vakantie goed. Zorg ervoor dat je droom bewaarheid wordt.

De organisatie van je vakantie begint met het uitkiezen van de bestemming. Je budget is hierbij bepalend, maar ook dat is relatief. Tegenwoordig is elke toeristische bestemming wel met een low cost vlucht te bereiken, en bijna overal ter wereld doen privé personen vandaag de dag aan kamerverhuur tegen vaak superzachte prijsjes. Overigens komt dit de toeristische plekken niet altijd ten goede, maar dat is een ander verhaal. Terug naar de organisatie van je vakantie. Hier zijn 10 praktische adviezen.

#1 De bestemming

Wat voor type vakantie heb je in gedachten? Zon en zee? Nachtleven en clubs? Een culturele reis? Lange wandelingen in de natuur? De vraag is: wat vind jij leuk? Pas daarna pak je de reisgidsen of internet erbij.

#2 Je reisgenoten

Met wie ga je op reis? In veel gevallen ligt het voor de hand (je vriendje, partner, je gezinnetje), maar ga je met vrienden of bekenden op vakantie maak dan een bewuste keuze. Een vriendin van me is net terug van een exotisch tripje met een zogenaamde ‘vriend’ wiens credit card en pinpas er, eenmaal aangekomen op bestemming, spontaan mee ophielden (ze was zo goed alles voor te schieten). Dit is vrij extreem, maar kies je reisgezelschap zorgvuldig en vraag je vooral af of je het kunt opbrengen om er dagen en nachten mee door te brengen. De vraag is dus: met wie wil je op vakantie?

#3 Voorbereidend shopping (tof!)

Bikini’s, zonnebrandcrème, een hoed, een zonnebril, een omslagdoek. Allemaal leuk om te kopen, maar probeer wel een beetje origineel te zijn. Het is mij meer dan eens overkomen dat ik anderen in dezelfde bikini tegenkwam omdat ik, bij gebrek aan tijd, maar even bij een grote, internationale winkelketen binnenwipte. Die ketens vind je tegenwoordig in alle uithoeken van de wereld, en dus lopen we er maar al te vaak in dezelfde dingen bij. Koop ook niet teveel want ter plekke vind je vast erg leuke dingen. Ikzelf koop alleen de hoognodige dingen, bijvoorbeeld een bikini omdat ik dan niet direct daar moet gaan shoppen.

#4 Eerste hulp bij ongelukjes

Omdat de omgeving vreemd is, en we het voedsel niet kennen, zit een ongeluk op vakantie in een klein hoekje, en is onze maag gemakkelijk van streek. Vraag aan je apotheek wat je het beste kunt meenemen. En vergeet vooral niet om voldoende mee te nemen van de medicijnen die je gewoonlijk gebruikt (als je die gebruikt tenminste). Het zou zomaar kunnen dat ze ter plekke niet te vinden zijn. Denk ook aan een goede reisverzekering die tenminste ziekte en ongevallen dekt.

#5 De vlucht boeken

Veel mensen denken dat een charter vlucht altijd de meest economische oplossing is. Maar dat is niet altijd waar. Als je lijnvluchten tijdig boekt, kun je heel voordelige tarieven vinden. Een voordeel van lijnvluchten is dat ze minder vaak vertraging hebben. Let bij het boeken van je vlucht goed op of het inchecken van bagage is inbegrepen. Meerdere malen moest ik op het vliegveld bijbetalen en dat is geen goed begin van je vakantie. Kijk ook of je de stoelen kunt reserveren dat je gezellig naast elkaar kunt zitten.

#6 Het hotel of appartement

De keuze van hotel of appartement is beslissend voor het succes van je vakantie. Niet alleen de kwaliteit is van belang maar vooral ook de ligging. Laat je niet verleiden door mooie foto’s van het uitzicht op zee, maar check de ligging. Je zou zomaar in de middle of nowhere kunnen belanden, dichterbij de berggeiten dan bij de zeemeeuwen. Bestudeer de ligging dus nauwkeurig. Lees op internet over de verschillende zones (welke zones zijn populair, wat is karakteristiek voor die zones, wat is er te doen). Pak google maps erbij en bestudeer de omgeving. Als je voor een zeevakantie kiest, wil je aan zee zitten, en niet eerst een paar uur op overvolle wegen moeten rijden, zoals dat bijvoorbeeld op Bali wel voorkomt.

#7 Restaurants

Voordat je vertrekt, kan het handig zijn om alvast wat restaurantjes in de omgeving van je hotel in kaart te brengen. De restaurants op toeristische plekken zijn vaak enkel en alleen op toeristen ingesteld. De ‘echte’ lokale restaurants zijn vaak moeilijk te vinden. Zo landde ik geheel onvoorbereid in Ho Chi Minh City en legde ik de eerste avond een fortuin op tafel voor een eenvoudige (maar niet eens echt lekkere) dis en een glas wijn, enkel en alleen omdat ik het eerste het beste toeristische restaurant was binnengestapt. De avond daarna genoten we voor een vijfde van de prijs van de meest verrukkelijke lokale gerechten in een restaurant voor locals (toen had ik mijn ‘huiswerk’ wel gedaan).

#8 Doe je smartphone in de ban

Durf je het aan? Durf je je smartphone tijdens de vakantie weg te leggen? Of durf je het aan om je mobieltje alleen ’s morgens en ’s avonds te checken en ‘m voor de rest van de dag in het hotelkluisje op te sluiten? Ben je voornemens het te proberen, regel het dan goed. Bericht de mensen die je regelmatig appt of belt, dat je beperkt bereikbaar zult zijn. En wapen je met een fotocamera om dan toch die food porn foto’s te kunnen maken. Maar probeer vooral los te komen van de social media. Geef je hoofd rust.

#9 Laat zorgen en werk thuis

Ook dit vereist enige voorbereiding. Zo is het nooit goed om direct na je laatste werkdag te vertrekken of nog allerlei dingen op het laatste moment te moeten regelen. Ik heb dat een paar keer gedaan en moest ervoor boeten. De eerste dagen van de vakantie hing ik met migraine boven het toilet. Vertrek dus in alle rust, sluit hoofdstukken (voorlopig) af, laat zorgen thuis.

#10 Leer van je fouten

Ben je eenmaal weer thuis neem dan je organisatie en voorbereiding nog even onder de loep. Wat ging goed? Wat ging fout? Volgend jaar maak je deze fouten niet meer. Het doel: een perfecte vakantie. Bestaat die überhaupt?

