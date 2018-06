Weg met die bikinivrees! 5 Tips voor een goed strandgevoel

13

Weg met die bikinivrees! Lach niet! Wacht maar tot jouw tijd komt. Het uur van de waarheid. Het moment waarop je in bikini of badpak ten tonele moet verschijnen. Misschien is het voor jou nog een ‘ver van mijn bed’-show en heb je nog lang geen vakantie maar je kunt je er niet vroeg genoeg op voorbereiden.

‘Bikinivrees’ kun je vergelijken met het gevoel dat je bekruipt als je op een niet al te warme dag een duik in een (onverwarmd) zwembad moet nemen… Je moet al je moed bijeenrapen, je tanden stevig op elkaar klemmen en dan… Springen! Maar wat een moeite kost dat soms! Hetzelfde geldt voor dat eerste moment waarop je bikini aantrekt. Je huid ziet vaalwit van de winter, vetrolletjes hebben zich rond je taille opgehoopt, de binnenkant van je dijen hangt er slap en treurig bij… Je zou met alle liefde je vakantie aan zee inruilen voor een weekje wandelen in de bergen! (bijna dan)

Maar nu even terug naar de periode vóór je vakantie, naar de periode vlak voor de zomer. Heb je opgemerkt hoe druk het de laatste weken in de sportschool is? En hoeveel mensen zich ‘s morgens voor het ontbijt of ‘s avonds na het werk in een joggingpak hijsen om te gaan joggen? Denk je dat het puur toeval is of zit die zomervakantie meerdere mensen niet helemaal lekker? Wat denk jij?

Wij denken dat het probleem vooral tussen de oren zit. Denk je nu echt dat het de andere strandgasten kan schelen hoe jij erbij loopt? Dat gevoel van ‘body consciousness’, dat ongemakkelijke gevoel als je voor het eerst na lange tijd weer uit de kleren gaat, is iets dat alles met ons hoofd, en maar weinig met ons lichaam, te maken heeft. Dus sta even stil voordat je woest aan het joggen slaat. Volgens ons kun je je beter eerst op je eigen gevoelens richten, en dan pas – als je wilt – op je lichaam.

Hier zijn een aantal praktische adviezen die je kunnen helpen om dat vervelende en ongemakkelijke gevoel dat wij ‘bikinivrees’ noemen, te lijf te gaan. Het zijn adviezen die ertoe moeten leiden om je eigen lichaam te accepteren zoals het is en die je helpen om de vakantie met een blij – en niet met een benauwd – gevoel tegemoet te zien.

Bespaar niet op je bikini of badpak

Of je nu een bikini of een badpak kiest, maakt niet uit, maar zorg er wel voor dat je een flatterend en goed passend model koopt. Het voelt al een stuk beter als je weet dat je badkleding je goed staat.

Accepteer je eigen lichaam en je schoonheidsfoutjes

Als het idee dat je je lichaam moet ‘blootgeven’ je zo benauwt, leer dan eerst om je lichaam zelf te accepteren. Trek thuis je bikini aan (niet als er gasten zijn natuurlijk!). Ga in je bikini stofzuigen, hang de was op in bikini. Kortom, zorg ervoor dat je vertrouwd raakt met je eigen lichaam, dat je het leert kennen en dat je de schoonheidsfoutjes accepteert. Je denkt toch echt niet dat gisele bundchen van dichtbij gezien perfect is? En zou je haar vragen wat ze niet mooi aan haar lichaam vindt, dan krijg je ongetwijfeld een lijstje ‘foutjes’ te horen dat net zo lang is als dat van jou. Zo zitten vrouwen nu eenmaal in elkaar. Dus kun je maar beter accepteren dat je misschien niet helemaal perfect en daarmee leren leven.

‘Oefen’ in het zwembad

Ga, voordat je op vakantie gaat, zwemmen in het zwembad. Zie het maar als een soort ‘generale oefening’. De atmosfeer in het zwembad lijkt een beetje op dat van het strand en het zal je helpen om te leren je, slechts gehuld in bikini of badpak, ongedwongen voor de ogen van andere mensen te bewegen. En als je er dan toch bent, let dan ook eens op de mensen om je heen. Kijken ze nu echt naar je? Nee, toch? Die ‘bikinivrees’ zit echt tussen de oren!

Praat er met je partner of met je vriendinnen over

Je zult zien dat ze je ‘probleem’ tot de juiste proporties zullen weten terug te brengen (je hebt van een mug een olifant gemaakt!). Misschien lukt het ze zelfs om je aan het verstand te brengen dat je angst ongegrond is (als alleen de mensen met een perfect lichaam naar het strand zouden gaan…)

Leer om je sterke punten te accentueren en je zwakke punten te camoufleren

Vraag desnoods de hulp van een (goede) vriendin. En kijk verder eens naar de andere meisjes en vrouwen op het strand of in het zwembad. Vooral naar die vrouwen die zo zeker van hun uiterlijk lijken. Je zult opmerken dat zij ook niet perfect zijn. En toch bewegen ze zich ongedwongen en zonder enige vrees of schaamte. Kijk de kunst maar goed van ze af!