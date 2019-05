Rode lippen zijn (weer) hot! Ken jij de nieuwste red lipstick looks al?

Rode lippenstift is nooit uit de mode, maar soms staat deze klassieker opeens weer volop in de schijnwerpers. Dat is het geval voor lente en zomer 2019. De inspiratie voor dit seizoen is volgens MAC Cosmetics terug te voeren naar de Helmut Lang advertenties uit de jaren ’90. De red lipstick looks zijn sterk en uitgesproken. Ze moeten een eigen persoonlijke stijl uitstralen. Ze laten zien dat jij alles onder controle hebt. Lente en zomer 2019 staan in het teken van power lips!

Scherpe randjes

De rode lippen van nu hebben scherpe contouren. Hiermee komt het lippotlood weer in beeld. Omlijn je lippen met een potlood in dezelfde kleur als je lippenstift. Ook als je voor een blurred of stained lip kiest (zie de foto hieronder en klik hier voor blurred lips en een verjongende make-up look) werk je de contouren goed af.

Welke roodtint past bij jou?

Welke kleur rood je kiest zal vooral afhangen van je huidskleur. Ben je vrij licht, ga dan voor een helrode kleur. Ligt er een warme gloed over je huid, ga dan voor warme roodtinten. Ben je donker dan staan donkere roodtinten heel mooi, maar je komt dan ook goed weg met een felrode tint. Deze vuistregels helpen je op weg, maar uiteindelijk blijft het een kwestie van proberen. Het rood dat je kiest, moet vooral fris in je gezicht staan.

Welke textuur?

Ook de keuze van de textuur is belangrijk. Glos, mat, satijnachtig of blurred, het mag allemaal. Ook hier geldt dat je keuze voor je moet werken. Zo hebben dunne lippen baat bij glos omdat een glansje de lippen voller doet lijken.

Lippenstift trucjes

Rode lippenstift is niet gemakkelijk in het dragen. De kleur vervaagt snel en uitlopen is goed te zien. Dit kun je enigszins voorkomen door je lippen eerst in te kleuren met een lippotlood. Op deze droge basis hecht de lippenstift beter. Een matte lippenstift kun je afpoederen voor een long lasting effect. Check altijd je tanden als je je lippen net hoogglans rood hebt aangezet. En pas op je haar! Rondvliegende haartjes willen nog wel eens sporen lippenstift op je wangen achterlaten.

TRENDYSTYLE