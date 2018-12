Oranje is dé make-up kleur voor 2019!

Bij de eerste fashion show van de Milan Fashion Week zagen we al direct oranje opgemaakte ogen en wangen met een sunkissed oranje gloed. Ook in de daarop volgende showdagen zag ik deze kleur en deze look steeds weer terugkomen.

Bij ‘oranje blush’ denk je misschien aan de jaren ’80 maar de oranje tinten in de make-up voor lente en zomer 2019 zien er heel anders uit. We gaan met name voor frisse, fruitige vitaminekleurtjes, zoals sinaasappeloranje en grapefruit-met-blos-oranje.

De basis voor deze frisse oranjetinten moet heel natuurlijk zijn. Je huid maak je met zo min mogelijk foundation op. Het is heel mooi als er een ‘vochtige’ glans over ligt. Dit effect kun je bijvoorbeeld bereiken door je foundation te mixen met een klein beetje etherische/essentiële gezichtsolie.

Voor je oogleden kun je een klassieke oranje oogschaduw (in poedervorm) gebruiken, maar je kunt ook een moderne look creëren met bijvoorbeeld een brede streep oranje crème of gel oogschaduw. Voor een klassieke oogmake-up gebruik je zwarte mascara, voor een moderne look een oranje mascara zoals bij Byblos (zie de foto’s).

De blush breng je hoog op je jukbeenderen aan. Voor een sunkissed look haal je de kwast in een bijna horizontale lijn van je ene slaap over de brug van je neus richting je andere slaap.

Je mond maak je op met enkel een lipbalsem of een glos, of een lippenstift met een oranjeachtige ondertoon.

Overigens hoef je echt niet de komst van de zomer af te wachten om met deze warme sunkissed look te experimenteren. Integendeel!

Door: Charlotte Mesman