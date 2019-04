Modetrends zomer 2019. In en uit. Wel en niet dragen!

Hoera! Het nieuwe seizoen is begonnen. We gaan richting de zomer. Hoog tijd om de modetrends voor lente zomer 2019 op een rijtje te zetten zodat je weet waar je aan toe bent tijdens:

1) de seizoenswisseling van je garderobe en de grote schoonmaak van je kleding kast, en

2) je shoppingsessies en speurtocht naar nieuwe, up-to-date zomer items.

Vragen als: Wat blijven we dragen? Wat dragen we niet meer? En wat zijn de nieuwtjes in modeland? zijn fundamenteel. Ons UIT-EN-IN-DE-MODE lijstje geeft je snel antwoord en een goed overzicht van de allernieuwste mode.

Modetrends lente zomer 2019. Uit en in

UIT: Dad trainers (sorry! wij vinden ze nog steeds supercool)

IN: Dr. Martens sandalen (van die oncharmante sandalen met dikke banden; deze ‘shock effect’-trend is te vergelijken met Birckenstock-trend van een paar jaar geleden)

UIT: luipaardprints

IN: slangenprints (lichtjes op z’n retour, maar in lichte kleuren nog steeds erg chic)

UIT: sjaalprints (was echt een eendagsvlieg!)

IN: etnische prints (in de stijl van het Italiaanse modehuis Etro)

UIT: kleine zonnebrilletjes (herinner je je de ‘micro cat eye’-trend van vorig jaar?)

IN: ‘visor’ zonnebrillen in een jaren ’80 Terminator style

UIT: pailletten

IN: lamé in zilver maar ook in mintgroen, lila

UIT: kant

IN: crochet

UIT: strakke broeken (al jaren uit de mode)

IN: cargo broeken en wijde broeken met een hoge taille

UIT: cowboy laarzen (eendagsvlieg!)

IN: tijdloze enkellaarsjes

UIT: bucket hats (vissershoedjes)

IN: grote hoeden

UIT: heuptassen en bum bags (ook al zien we ze nog volop, ze zijn op hun retour)

IN: charmante en niet al te grote crossbody tassen (tassen met hengels die je overdwars draagt)

UIT: korte boxy truitjes

IN: truitjes en blouses met statement schouders (ook aangerimpelde schouders)

UIT: spijkergoed met opstiksels en drukke versiersels

IN: spijkergoed met een haute couture twist

Klik hier voor meer spijkergoed trends

UIT: roze met rood

IN: één enkele neonkleur

Klik hier voor de top 10 modekleuren voor lente zomer 2019

UIT: romantische jurken

IN: satijnachtige lange ‘onderjurken’ met spaghettibandjes

UIT: hoge overknee laarzen

IN: platte sandaaltjes met veertjes

UIT: Oosterse prints

IN: tie dye voor jurken, broeken, topjes

Succes met het nieuwe modeseizoen!

