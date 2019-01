Mode kleuren. De nieuwste modekleuren trends voor lente zomer 2019

Een nieuw modeseizoen komt eraan! Nog even en de nieuwe modecollecties hangen in de winkels. Het is tijd om ons in de mode voor lente en zomer 2019 te gaan verdiepen. Zoals altijd beginnen we met de modekleuren omdat je daar al heel vroeg in het seizoen iets mee kunt.

De topkleur voor 2019: koraalrood

Volgens kleurspecialist Pantone is ‘Living Coral‘ de topkleur van het jaar 2019. Het gaat hier om een levendige koraalrode kleur met een gouden ondertoon. Deze nieuwe topkleur is aanmerkelijk warmer dan de ultraviolette tint die in het jaar 2018 de boventoon voerde. Volgens Pantone geeft de nieuwe topkleur voor 2019, koraalrood, uitdrukking aan een hang naar warmte en intimiteit, als reactie op de koude digitale technologie die ons dagelijks leven tegenwoordig beheerst.

Geel, oranje en rood

Koraalrood is de topkleur, maar oranje tinten mogen er het komende seizoen ook zijn. Zonnige, vrolijke en energieke oranjekleuren waar je blij van wordt, zijn de trend. Pantone licht de nuances ‘Fiesta‘, een passievolle oranjekleur, en ‘Turmeric‘, een pittige oranjegele kurkumakleur, uit.

Ook de geeltinten voor lente en zomer 2019 liggen tegen het oranje aan. ‘Aspen Gold‘ is een rijke geelkleur met, je raadt het al, een gouden ondertoon. ‘Mango Mojito‘ is tropisch en warm als de kleur (en smaak) van het sappige vruchtvlees van de vrucht waar deze kleur (onder meer) naar vernoemd is.

In deze kleurenreeks waarin oranje de spil vormt, zou je tevens het populaire ‘Jester Red’, een dieprode kleur, kunnen plaatsen. Deze kleur is net geen wijnrood, maar wel heel intens, rijk en vol.

Fuchsia, roze en prinsessenblauw

Het kleurenpalet van zomer 2019 kent ook kleuren met een koele ondertoon. ‘Sweet Lilac‘ is een koude rozekleur zoals je die in snoepgoed vaak tegenkomt (met enige fantasie is het de kleur van het glazuur van de welbekende ‘roze koeken’). Verder gaan we het komende seizoen ook veel fuchsia dragen (Pantone noemt ‘Pink Peacock‘).

De blauwtint voor lente en zomer 2019 is een stoere, markante kleur die wel ‘Princess Blue‘ wordt genoemd, en naar het kobaltblauw neigt.

Groentinten en toffeebruin

De groentinten die volgens Pantone de catwalks voor lente en zomer 2019 domineren, zijn ‘Pepper Stem‘, een zachte geelgroene natuurlijke kleur, en ‘Terrarium Moss‘, een bladgroene tint die naar legergroen neigt. Samen met ‘Toffee‘, een onweerstaanbare toffee kleur die tot watertanden aanzet, vormen deze kleuren het perfecte palet voor de utility trend (workwear, overalls, broeken met grote zakken) die dit nieuwe seizoen de kop weer opsteekt.

De modekleuren voor 2019 volgens Pantone nog even op een rijtje

Als je de modekleuren voor lente en zomer 2019 bekijkt, zal je opvallen dat het allemaal best heel uitgesproken kleuren zijn. We gaan voor kleuren die gezien mogen worden. De meeste kleuren zijn aan de natuur ontleend en hebben een warme ondertoon. Vooral oranje nuances doen het dit seizoen goed. Deze kleur komt in de make-up terug.

Toch betekent dit niet dat we geen zachte tinten of pastels gaan zien. Vooral in het voorjaar zullen we ze weer volop gaan dragen.

Verder zijn zwart en wit, de niet-kleuren, van de partij. Wit is nooit weggeweest, en zwart is weer helemaal terug!

We zetten de modekleuren volgens Pantone nog even voor je op een rijtje:

Living Coral – warm koraalrood met een gouden ondertoon

Fiesta – feestelijk oranje

Turmeric – pittig kurkuma oranje

Jester Red – intens rood met een diepe ondertoon

Sweet Lilac – rozekoekenroze

Pink Peacock – fuchsia

Princess Blue – een glinsterende (bijna kobalt)blauwe tint

Aspen Gold – warm goudgeel

Mango Mojito – een dronkenmakende exotische geelkleur

Pepper Stem – zacht geelgroen

Terrarium Moss – een bladgroene kleur die naar het legergroen neigt

Toffee – een onweerstaanbare toffee kleur

Door: Charlotte Mesman