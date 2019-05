Dé hotste make-up trend voor zomer 2019: warme kleuren!

De make-up trends voor lente en zomer 2019 staan in het teken van warme kleuren. Oranje, roze, rood. Woestijnkleuren. Zinderende Afrika kleuren. De kleuren van de ondergaande zon. De kleuren van rode aarde. Steeds weer kwamen we deze kleuren backstage bij de modeshows tegen. Eén van de meest karakteristieke make-up looks zagen we bij de Italiaanse modeontwerper Antonio Marras die bekend staat om zijn dromerige collecties.

Voor lente en zomer 2019 heeft Marras zich laten inspireren door Afrika. De mood van de nieuwe zomercollectie is een warme mix van culturen met een Afrikaans-Italiaanse urban twist. De make-up look, ontworpen door topvisagist Tom Pecheux, in samenwerking met MAC Cosmetics, ligt geheel in deze lijn. Zie het video interview hieronder:



Pecheux gaf de modellen een oranjeachtig ‘oogmasker’ met goudkleurige accentjes mee. Ook hoog op de jukbeenderen bracht hij een goudkleurige glans aan. De rest van de make-up is heel natuurlijk.

Nu is het oogmaskertje misschien wat overdreven voor het dagelijks leven, maar in afgezwakte vorm is deze make-up look wel helemaal in-trend. Maak je oogleden maar eens op met oranje en goudtinten en gebruik dan een goudkleurige blush. Zo creëer je een warme zomerse make-up look die helemaal up-to-date is.

Ook voor de modeshow van Blumarine, liet Pecheux zich door Afrika inspireren. Klik hier.

Het is een look die iedereen kan hebben en die gemakkelijk na te doen. Onlangs was ik in Bangkok en Hong Kong en daar zag ik deze make-up look op straat al veel langskomen.

Door: Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE