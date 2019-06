Drie tips & tricks voor een zwoele zomer make-up look

De make-up trends voor lente en zomer 2019 lopen enorm uiteen. Aan de ene kant zien we felgekleurde oogmake-up die met krachtige, dikke strepen wordt aangebracht. Aan de andere kant zien we heel lieflijke en delicate looks waarin alles ‘vloeibaar’ en ‘glanzend’ is. Visagist Michele Magnani van MAC Cosmetics gaf ons backstage tijdens de Fashion Week drie tips en tricks mee om zo’n delicate en zwoele zomer make-up zelf thuis na te doen.

Make-up tip 1: begin met de contouring

Gewoonlijk breng je eerst je foundation aan en daarna pas de contouring. ‘Draai deze volgorde om en je krijgt een heel zwoele en delicate look waarin de contouring uiterst natuurlijk overkomt,’ adviseert Michele Magnani. ‘De contouring maakt deel uit van je gezicht en ligt niet als een poeder over je wangen.’

Voor de make-up look op de foto’s gebruikte Michele Magnani voor de contouring ‘Powder Blush’ in de kleur ‘Taupe’ van MAC. Je brengt dus eerst de poeder aan en gaat daarna te werk met je foundation.

Make-up tip 2: gebruik een lippenstift voor een sunkissed effect

‘Gebruik een crèmeachtige lippenstift voor een sunkissed effect’, is het tweede advies van Michele Magnani. ‘Een crème product staat jong en zacht in je gezicht. Vervaag de lipstick op je wangen en ook een beetje op de brug van je neus om het effect van de zon na te bootsen (je neus vangt altijd veel zon).’ Op de jukbeenderen kun je nog wat extra blush in poedervorm aanbrengen (bijvoorbeeld Hyperreal van MAC).

Make-up tip 3: gebruik een glittergel voor je ogen

Glitter is één van de grootste make-up trends voor lente zomer 2019. Michele Magnani heeft deze trend in de make-up look op de foto’s heel mooi geïnterpreteerd. ‘Gebruik een glittergel voor een delicaat, vochtig effect. Laat je ogen fonkelen als sterren in een tropische zomernacht,’ is de derde tip van Michele Magnani.

Voor deze look gebruikte Michele ‘Dazzleshadow’ van MAC. Het product breng je over je gehele bovenste oogleden aan. Om de ogen iets meer uitdrukking te geven bracht de make-up artiest ook nog een bronskleurig kajal lijntje langs de wimpers aan. Een beetje zwarte mascara en klaar ben je.

Finishing touch

Kies een zachtroze lippenstift voor je mond en doe er een gloss overheen omdat allemaal heel vochtig en delicaat te houden.

Veel zomerplezier met deze stralende zomer make-up!

