Hotlist. 9 Supercoole mannelijke modellen van de catwalks in Milaan

Het weekend van 15 juni showden de Italiaanse modeontwerpers hun allernieuwste modecollecties voor zomer 2019. Trendystyle was erbij. Niet alleen genoten van we van de nieuwste mode – weer veel kleur en street style -, we keken ook onze ogen uit naar het mannelijk schoon. En natuurlijk trokken we onze camera.

Op deze pagina negen toppers, negen modellen die het in de modewereld al helemaal gemaakt hebben – zoals Lucky Blue en Marlon Teixeira – of het op dit moment helemaal aan het maken zijn. Speciale vermelding verdient Mark van der Loo, topkwaliteit uit Nederland, die na al die jaren nog steeds in de modewereld meeloopt.

De typen lopen sterk uiteen. Van de donkere Italiaan Davide Lenoci tot de blonde Deen Oliver Houbly, van de Duitser Luke Maehlmann, een ietwat alternatief type met lang haar, tot de eveneens Duitse Julian Weigl (niet de voetbalspeler!) met zijn moderne look. Bekijk de topmodellen maar eens.

