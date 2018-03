Wat kan er nu meer troost bieden dan een heerlijke chocoladecake met een diepe, pure chocoladesmaak? Een feelgood-cake voor iedereen die zichzelf lief heeft (en zich even over het eeuwige lijnen heen kan zetten!). Dit is zo ongeveer de lekkerste cake die ik ooit in mijn leven gebakken heb. Ik stond versteld van het resultaat van het resultaat. Ik hoop dat het bij jullie net zo goed uitpakt.

De ingrediënten van het recept hieronder zijn goed voor twee cakes in de cakevorm zoals je hieronder op de foto ziet. De cakes laten zich gemakkelijk invriezen maar zijn natuurlijk ook verrukkelijk als je ze nog warm serveert!

Een (Amerikaans) ingrediënt in het lijstje van het recept hieronder dat misschien wat vragen zal oproepen, is ‘shortening’. Dit is een plantaardig vet dat gewoonlijk gebruikt wordt voor het bakken van cakes en ook muffins. Het meest gangbare merk is Crisco (dat gebruikten wij ook). Je vindt het in enkele Nederlandse supermarkten (check het op internet) en anders via online websites. Je kunt shortening ook vervangen door margarine of boter. Soms wordt ook wel aangeraden in plaats van shortening gehard frituurvet te gebruiken.

Ingrediënten

150 gram boter (op kamertemperatuur)

75 gram shortening (Crisco)

300 gram suiker

300 gram bloem

5 eieren

125 ml melk

50 gram cacao

Vanille poeder of extract

1 theelepel bakpoeder

Zout

Extra benodigdheden

2 cakevormen (wegwerpvormen zijn erg handig)

Elektrische mixer

Bereiding van de chocoladecake

Haal de boter vroegtijdig uit de koelkast.

Mix de boter en de shortening door elkaar. Voeg dan de suiker toe en mix door elkaar totdat je een glad mengsel verkrijgt. Doe nu de eieren (ei voor ei, steeds goed door het beslag mixen) erbij en voeg de vanille toe.

Zeef de bloem, de bakpoeder en de cacao in een aparte kom en meng de ingrediënten met een vork door elkaar.

Voeg nu afwisselend het mengsel van bloem/bakpoeder/cacao en de melk bij de mix van boter en suiker. Mix de ingrediënten steeds goed door elkaar.

Verdeel de cakemix over de 2 cakevormen en bak de cakes in een goed voorverwarmde oven (160 graden) in 60 tot 80 minuten gaar (doe de tandenstoker-test om te bepalen of de cake gaar is).

Laat de cake afkoelen op een rooster. De cake is heerlijk als deze nog een beetje warm is, maar laat zich, zoals gezegd, ook goed invriezen en is dan langere tijd houdbaar.

Geniet ervan!

Door: Charlotte Mesman

