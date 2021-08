Modetrends winter 2021. De minirok is terug! Ben jij er klaar voor?

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Foto’s van links naar rechts: Valentino, Versace, Dsquared2

Als de roklengtes korter wordt, gaat het goed met de economie. Als deze vuistregel klopt, dan beloven de modetrends voor herfst winter 2021 2022 veel goeds want de roklengtes worden superkort!

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Photo courtesy of Versace

Een trendsetter op dit gebied is Versace. Het Italiaanse modehuis liet zich voor de wintercollectie inspireren door de spraakmakende minirokken van Mary Quant uit de jaren ’60. Niet alleen de roklengte maar ook de mood is typisch Sixties. Denk hierbij aan uitwaaierende rokjes met A-lijnen die met gekleurde panty’s worden gedragen. De karakteristieke laarzen van toen zijn bij Versace vervangen door hoge platformschoenen. Heel actueel zijn de color block looks. Minirokje/mini-jurkje, top, panty’s, schoenen…. alles komt in dezelfde (felle) kleur.

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Photo courtesy of Dsquared2

Het Italiaanse modehuis Dsquared2 met aan het creatieve roer de designertweeling Dean en Dan Caten laaft zich daarentegen aan de jaren ’70. De minirokjes en -jurkjes zijn kort en geplooid en uitgevoerd in Seventies kleuren als oranje en bruin. Ze worden met gebreide of gehaakte vesten gedragen. Onder de rokjes: hooggehakte sandalen met sokken.

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Photo courtesy of Michael Kors

Michael Kors gooit het over de jaren ’80 boeg. Op spectaculaire catwalk in New York showde onder meer een tailleur in pied-de-poule met een superkort, recht rokje met hoge (!) split en zwarte pumps. Wie durft?

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Photo courtesy of Valentino

Vind je de Eighties look van Kors teveel van het goede, of is het gewoonweg je stijl niet, dan kun je je laten inspireren door Valentino. Op de catwalk van dit Italiaanse modehuis zagen we schattige mini-jurkjes met bonton kraagjes (Peter Pan kragen zijn een topmodetrend voor herfst winter 2021 2022) die de aandacht van je benen afleiden.

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Photo courtesy of Fendi

Modetrends winter 2021. De minirok is terug. Photo courtesy of Schiaparelli

Superchic ook de look die Fendi die de catwalk opstuurde. En wat te denken van de creatie van Schiaparelli?

Bekijk de foto’s maar eens. Met deze looks kun je nu al aan de slag.

