De modekleur roze mag dit jaar niet in je garderobe ontbreken

Voor een snelle update van je modelook voor zomer 2022, ga je voor roze. Wat voor kleur roze ook, het is altijd een schot in de roos.

Roze is dé modekleur voor 2022. Photo courtesy of Valentino Pink PP FW 2022 2023

Gisteren had ik afgesproken met een paar vriendinnen en we proestten het uit toen bleek dat we alle drie in het roze gekleed waren. Natuurlijk was deze kleurkeuze geen toeval, fashion addicts als we zijn. Roze is nu eenmaal dé kleur van het moment, en weinig dat het er toe dat we geen twintig meer zijn.

Roze is dé modekleur voor 2022. Photos courtesy of Dior, Saint Laurent, Etro, Courrèges, Philosophy by Lorenzo Serafini

Roze is de afgelopen jaren helemaal uit de lieve-meisjes-sfeer gekomen en verheven tot een volwaardige en moderne modekleur die – mede dankzij de pittige modeontwerpen – niets zoetsappigs meer heeft. In vergelijking met Y2K, Paris Hilton en de fluweelroze bebe-lookjes uit de jaren ’90 is deze tint flink volwassen geworden. Roze is hip, eigentijds en bovendien ook hoogst Instagrammable. Alle reden dus om je in het roze te kleden.

Roze is dé modekleur voor 2022. Photos courtesy of Prada, Blumarine, Michael Kors, N21

Wil je het helemaal volgens het boekje doen, dan ga je voor een total pink look. Roze mannenpakken zagen we vorig jaar al in het modebeeld opduiken. Deed je er toen al aan mee, dan zit je deze zomer goed. Een lange roze jurk spreekt voor zich. Roze mini-jurkjes combineer je met roze pantykousen. Kortom, roze op roze is dé look.

Roze is dé modekleur voor 2022. Photos courtesy of Alberta Ferretti, Valentino, Sportmax, Versace, Genny

Houd je van een power look, dan is fuchsia the way to go. Ben je in een geraffineerde, ultravrouwelijke mood, ga dan voor bleekroze of zachtroze tinten. Heel mooi is het ook verschillende zachtroze tinten met elkaar te combineren.

Denk hierbij aan poederroze met babyroze en perzikroze. Als je dan ook nog eens voor onderling verschillende texturen kiest, kun je enorm interessante looks creëren. Maar roze laat zich ook goed combineren met andere kleuren.

Een snelle update van je roze modelook? Haal er neonkleurige modeaccessoires in een andere tint – oranje, groen, turkoois, kanariegeel – bij.

Andere geslaagde combinaties zijn: roze met saliegroen, roze met lila, roze met neongeel, roze met zwart en wit, roze met natural tinten, roze met metallics, fuchsia met kikkergroen.

Verder hoef je er niet over in te zitten dat je roze aankopen snel uit de mode zullen raken. Je hoeft maar een blik te werpen op de catwalkfoto’s van de nieuwe wintercollectie van Valentino. De collectie heet Pink PP, wat op zich al alles zegt, en zo ongeveer elk item in deze collectie is fuchsia gekleurd. Hetzelfde geldt voor de catwalk, de belichting en de make-up van de modellen.

Er bestaat geen twijfel over. Roze is dé kleur voor het hele jaar 2022 en dragen zullen we ‘m.

