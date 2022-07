In de mode draait het tegenwoordig om well-aging. Elisabetta Elisabetta Dessy voor Valentino Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Er is tegenwoordig heel wat gaande op het gebied van schoonheid. Het klassieke schoonheidsideaal waarin jeugdigheid vooropstaat, wordt totaal op de schop genomen. Ook een concept als anti-aging wordt daarbij onderuitgehaald.

We gaan ons niet meer tegen het natuurlijke verouderingsproces verzetten. Dat is op zich, dat weet iedereen, een verloren strijd. Niemand ontkomt eraan en als je krampachtig probeert om eronder te komen, raak je alleen maar gefrustreerd.

Dat is zo een beetje de filosofie van vandaag de dag. We gaan het verouderingsproces omarmen, accepteren, zodat we ons op elke leeftijd goed voelen in ons vel.

Dat betekent natuurlijk niet dat we alles zomaar laten gaan. Maar je kunt het natuurlijke verouderingsproces wél vertragen door jezelf goed te verzorgen en gezond te leven. De moderne jeugd is hier goed van doordrongen. Pro-aging, het zoveel mogelijk voorkomen van tekenen van veroudering, bijvoorbeeld door je huid goed te beschermen tegen de zon, is het motto van beauty-Tiktokkers. Je holt dus niet meer achter de feiten aan, zoals bij anti-aging, want dan is het eigenlijk al te laat. Bovendien is er geen remedie tegen (anti) veroudering, want, we zeiden het al, niemand blijft eeuwig jong.

Maar is er wel zoiets als well-aging: goed verouderen, je daarbij goed voelen en dat ook uitstralen. Want schoonheid is (tegenwoordig) leeftijdloos!

Voor vrouwen die aan well-aging doen, is tegenwoordig ook een nieuwe term. Ze worden ‘perennials’ genoemd. Het gaat hier om sterke, zelfverzekerde vrouwen met een mooie uitstraling, ongeacht hun leeftijd. Perennials zijn altijd-bloeiend, en dit heeft niet alleen met je uiterlijk maar vooral ook met je innerlijk te maken.

Leeftijd daarentegen speelt geen rol meer. Ook in de mode- en beautywereld wordt dat steeds duidelijker. Waren catwalks en reclames voor cosmetische producten vroeger vooral voorbehouden aan jonge mensen (tenzij het om een uitgesproken anti-aging product ging, wéér dat woord!), steeds vaker wordt daarvan afgeweken.

In de mode draait het tegenwoordig om well-aging. Elisabetta Dessy voor Valentino Haute Couture herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Valentino

Zo zagen we op de catwalk van de haute couture modeshow van Valentino van 8 juli 2022 niet alleen jonge modellen maar ook modellen die al wat ouder waren. Ster van de show was Elisabetta Dessy (1957), ex zwemkampioen en topmodel uit de jaren ’70 en ’80. Met haar lange grijze haren en haar elegante voorkomen, is zij een perennial ten voeten uit.

‘Ik maak geen enkel onderscheid,’ verklaarde Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van Valentino. ‘Eeuwenlang hebben vrouwen moeten leven met schoonheidsidealen, vandaag de dag moet iedereen vrij zijn om te zijn zoals hij of zij is.’

Het is tijd om te breken met het nastreven van schoonheidsidealen en eeuwige jeugd, een strijd die helaas nog wel eens wordt aangewakkerd door het selfiefenomeen met zijn filters en trucjes om alle sporen van ouderdom van ons gezicht weg te gummen. Vandaag de dag zijn we wie we zijn, maar dan wel op ons best. Well-aging.