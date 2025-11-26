Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

Zo kleed je je slank. 19 Stijltips

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Dior, Max Mara, Chloé, Etro, Miu Miu

Dit zijn de broekentrends voor winter 2025 2026 (de slim fit komt terug!)

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026. Photo courtesy of Fendi

Wet looks en knotjes voor de kapsels bij Fendi voor winter 2025 2026

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs

Trendystyle.net | Horoscoop 2026 | Horoscoop 2026. Jaarhoroscoop van de Ram

Horoscoop 2026. Jaarhoroscoop van de Ram

Horoscoop 2026. Horoscoop van de Ram. Je mag je grote jaarhoroscoop voor het jaar 2026 niet missen!

Foto van auteur
Trendystyle.net
Gepubliceerd
Jaarhoroscoop 2026 Ram
Jaarhoroscoop 2026 Ram

Een gelukkig 2026 toegewenst, Ram! Zo ziet jouw horoscoop 2026 eruit.
Geld
2026 schiet als een pijl uit de boog: snelle kansen, maar ook snelle uitgaven als je niet oplet. Mei en juni zouden wel eens topmaanden kunnen zijn voor het onderhandelen over salaris of een nieuwe deal. Pas in de herfst op voor impulsieve grote aankopen – Pluto in Waterman vraagt je om eerst te kijken of iets echt bij jou past. Wie gedisciplineerd spaart én durft te investeren in zichzelf, eindigt het jaar financieel sterker dan ooit.

Werk
Dit is jouw jaar om te leiden in plaats van te volgen. Vanaf maart voel je een onweerstaanbare drang om initiatief te nemen: een eigen project, een team overnemen of zelfs een carrièreswitch. Juli en september geven je vleugels door gunstige contacten en onverwachte deuren die openzwaaien. Concurrentie is scherp, maar jij komt ver door authentiek en snel te handelen. Laat je niet afremmen door bureaucratie; jouw vuur is precies wat organisaties nu nodig hebben.

Gezondheid
Je energie knalt in 2026, maar het gevaar is oververhitting. Hoofd, ogen en spieren vragen extra zorg – vooral rond de eclipsen in maart en oktober kun je last krijgen van spanninghoofdpijn of blessures als je te hard pusht. Sport is je medicijn: boksen, hardlopen, HIIT of vechtsporten helpen overtollige Mars-energie kwijt te raken. Slaap en herstel zijn heilig; plan rustdagen in alsof het afspraken met je baas zijn. Ademwerk en koud douchen houden je zenuwstelsel kalm. Wie luistert naar zijn lichaam in plaats van ertegen te vechten, blijft het hele jaar onverslaanbaar fit.

Liefde
Liefde voelt dit jaar als een avontuurlijke ontdekkingsreis. Singles ontmoeten in het voorjaar en de vroege zomer mensen die net zo’n vrijheidsdrang hebben – vonken spatten eraf. Door relaties waait een frisse wind: samen reizen, nieuwe dingen proberen of zelfs samen een bedrijfje starten versterkt de band. Oktober vraagt om eerlijke gesprekken over ruimte en grenzen; wie durft kwetsbaar te zijn, groeit dichter naar elkaar toe. Jullie liefde gedijt het best als jullie allebei mogen blijven rennen én af en toe samen stilstaan.

2026 vraagt je niet om rustiger te worden, Ram, maar om je vuur eindelijk bewust en gericht in te zetten. Dit is het jaar waarin jij bewijst dat echte pioniers niet alleen beginnen – ze maken de dingen ook af.

Klik hier voor je maandhoroscoop

Meer op Trendystyle.net

Horoscoop 2026. Jaarhoroscoop van de Schorpioen

Jaarhoroscoop 2026. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2026

Foto van auteur
Door

Trendystyle.net

Modetrends, kapsels en make-up trends, vrouwen en de horoscoop van de maand op Trendystyle.net, het lifestyle magazine voor de trendy vrouw

Vind je dit artikel leuk? Laten we dan contact houden. Voeg Trendystyle toe aan je favorieten! :-)

VOLG TRENDYSTYLE OP INSTAGRAM
VOLG TRENDYSTYLE OP TWITTER
ADVERSUS

Lees ADVERSUS, mannen modetrends, kapsels en modellen

Kapsels en lichaamsverzorging man. De nieuwste mannenmode trends, fitness, auto's en lifestyle man op Adversus. Klik hier!
MEER OP TRENDYSTYLE
Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show. Photo courtesy of Chloé

Met dit halflange kapsel steel je deze winter de show

Beyond the basics: 5 manieren om je outfit te upgraden met een colbert

Beyond the basics: 5 manieren om je outfit te upgraden met een colbert

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Streetstyle 2025: zo draag je die witte spijkerbroek

Laat je inspireren door de uitbundige kledingstijl van Emili Sindlev. Foto Charlotte Mesman

Laat je inspireren door de uitbundige kledingstijl van Emili Sindlev

TRENDYSTYLE is een product van DOUBLESPEAK - Copyright © 2000 - 2025

De artikelen en het beeldmateriaal op Trendystyle zijn exclusief eigendom van Trendystyle en beschermd door auteursrecht

SERVICE

Home
Contact
Over ons
Cookies & Privacy
Copyright
Adverteren

MAGAZINE

Fashion
Beauty
Street style
Liefde
Horoscoop

NETWORK

Margherita.net
Trendystyle.net
Trendystyle.com.hk
Trendystyle.nl
Adversus.it
Adversus.nl
Adversus.com