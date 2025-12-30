Weet jij al hoe je je haar voor Oudejaarsavond gaat doen? Wij hebben een gouden tip voor je: ga voor supernetjes en verzorgd haar.

Feestkapsels 2025. Het geheim is: supernetjes en verzorgd! Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk hoef je voor de feestkapsels 2025 maar één gouden regel te volgen: ga voor supernetjes en verzorgd haar. Of je het nu opsteekt of los draagt, laat zien dat je er tijd in gestoken hebt (of doe alsof!).

Kappershoofden

Ga je voor lang los haar, laat die beach waves of grunge look dan even voor gezien maar ga aan de slag met de föhn en een ronde borstel. Was je haar, gebruik een conditioner en prep je haar met een heat protection spray zodat het er schoon en glanzend uitziet (en heerlijk ruikt!). Föhn je haar dan superglad of met grote, losse krullen. Je kunt ook een steiltang of airwrap gebruiken. Wat je ook doet, je kapsel moet er gepolijst uitzien.

Een middenscheiding is nog steeds erg geliefd, maar experimenteer ook eens met een zijscheiding en laat de lange kant zwoel over je gezicht hangen.

Strakke opsteekkapsels

Niet goed in het stylen? Ga dan voor een strak kapsel. Dit soort kapsels zijn ook een uitkomst als je geen tijd hebt om je haar te wassen.

De meest geliefde scheiding is hier nog steeds de middenscheiding. Heb je een pony, dan kun je overwegen om die voor de verandering eens weg te stylen met gel.

Zo ga je te werk: maak een midden- of zijscheiding en zorg ervoor dat die superstrak is. Breng je haar dan glad om je hoofd naar achteren. Nu is het aan jou om er iets moois van te maken.

Voor een jonge, vlotte look kies je voor een middelhoge paardenstaart zoals de Amerikaanse visagiste en influencer Meredith Duxbury tijdens de Paris Fashion Week.

Voor een klassieke look maak je een knot. Dat kan een eenvoudige balletknot zijn maar je kunt er ook een superklassieke twist aan geven zoals op de foto hierboven.

Voor een interessante en creatieve look kun je experimenteren met ongebruikelijke vormen zoals de ‘haarstrik’ op deze foto. Uitgangspunt is hier een lage paardenstaart. Verdeel die in twee plukken. Sla een pluk dubbel en zet die boven de basis van de paardenstaart met schuifspeldjes vast; de andere pluk sla je dubbel en zet je onder de basis van de paardenstaart vast. Trek een lok los en draai die om de basis.

Tip: gebruik voor deze strakke opsteekkapsels een sterke gel en een fijne kam. Strijk het haar met je handen glad om losse haartjes weg te werken en fixeer het kapsel met een haarspray.

