De nieuwste wenkbrauwtrends 2021: brow lamination

Omhoog gekamde, high gloss wenkbrauwen zijn dé wenkbrauwtrend voor 2021. Deze wenkbrauwen zijn je vast al opgevallen. Je ziet ze tegenwoordig overal: op Instagram, op straat en zelfs op de catwalks, ook is de ‘brow lift‘ (want zo wordt deze wenkbrauwtrend ook wel genoemd) meer een Instagram/influencer beauty trend dan een catwalk trend (de catwalk trends zijn vaak klassieker).

Het brow lift effect kun je op meerdere manieren verkrijgen. Je kunt aan de slag gaan met een stuk zeep, wat water en een wenkbrauwborsteltje en je wenkbrauwen netjes omhoog kammen (wel uitkijken dat de zeep niet in je ogen terecht komt!). Tegenwoordig zijn er ook kant-en-klare soap brow kits verkrijgbaar. Dat klassieke stukje zeep heb je dan niet meer nodig. Maar je kunt ook voor een ultraperfect, semi-permanent brow lift effect gaan met een techniek die brow lamination wordt genoemd. Deze behandeling wordt uitgevoerd door wenkbrauwexperts, al zijn er tegenwoordig ook DIY brow lamination kits verkrijgbaar.

Brow lamination is een wenkbrauwtrend die uit Rusland is komen overwaaien. Het doel van deze behandeling is tweeledig: de (groei)richting van de haartjes wordt gewijzigd (de haartjes wijzen naar boven waardoor je een liftend effect krijgt) en de textuur van de haartjes wordt behandeld waardoor de haartjes een gezonder, glanzender en voller aanzien krijgen.

De behandeling bestaat uit verschillende fasen die grofweg bestaan uit: het omhoog kammen, voeden en beschermen van de haartjes, het fixeren van de haartjes met een soort ‘lijmend’ gel product (meestal op basis van keratine en andere voedende bestanddelen) en het kleuren van de wenkbrauwen waarna de wenkbrauwen nog eens extra worden gemodelleerd zodat het effect optimaal en super clean is.

Dit semi-permanent voor je wenkbrauwen houdt ongeveer vier weken. De beste resultaten bereik je na een paar behandelingen. Er zit dus wel een maintenance kant aan maar de keerzijde van de medaille is dat je ’s morgens alleen maar een kammetje door je wenkbrauwen hoeft te halen om vervolgens met meer dan perfecte, ‘liftende’ wenkbrauwen de deur uit te stappen (of op je zoom-meeting te verschijnen).

Een paar kanttekeningen. Als je van jezelf maar weinig wenkbrauwhaartjes hebt, is dit niet jouw methode. Voor een (semi)permanent resultaat, is microblading waarbij ontbrekende haartjes als het ware in de huid worden gekrast, dan meer geschikt. Ook wordt brow lamination wel afgeraden als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Wend je tot een kundige brow expert voor advies.

TRENDYSTYLE