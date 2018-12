Kerstmis in Milaan. Saluti dall’Italia!

Hallo allemaal, afgelopen vrijdag ben ik van Bangkok naar Milaan verkast. Wat een verschil in temperatuur! Het is hier in Europa zo’n dertig graden ‘frisser’ dan in het tropische Thailand. In Milaan is het in deze dagen ijzig koud. De temperaturen liggen rond het nulpunt en voor vandaag wordt sneeuw verwacht.

Ik probeer de kou proactief te lijf te gaan door me in laagjes te kleden. Het is niet gemakkelijk om een goede balans aan te houden tussen ‘stijlvol’ en ‘functioneel’ (lees: warm) maar tot nu toe lukt het aardig. Gisteren zijn we, ondanks de kou, bij de Duomo, gaan shooten. Ik droeg toen een jaren ’70 broekpak, eigenlijk te koud voor deze tijd van het jaar, maar met behulp van pantykousen onder de broek, en een thermohemdje en coltruitje onder de blouse, ging het net.

Vanzelfsprekend is alles hier in Kerstsfeer. De Swarovski kerstboom in de beroemde Galleria Vittorio Emanuele trekt duizenden bezoekers. Zaterdagmiddag, toen ik in het centrum was om nog wat leuke kledingitems voor de Feesten op de kop te tikken, was er geen doorkomen aan. Vanuit de verte fotografeerde ik de indrukwekkende koepel van hemelsblauwe lichtjes boven de Swarovski boom. Gisterenochtend was het minder druk en kon ik eindelijk ook de boom met kristallen hangers fotograferen.

Uitzonderlijk mooi is dit jaar de Rinascente. Het lijkt wel een Arabisch paleis uit de vertellingen van Duizend-en-één-nacht. De gekleurde lichtpatronen in afwisseling met goudkleurige lichtjes geven het warenhuis iets magisch.

Het Kerstmarktje naast de Duomo ken ik nu wel want dat is elk jaar hetzelfde. Het is niet zo groot, maar ze verkopen er wel de heerlijkste Italiaanse lekkernijen: Italiaanse kazen, gedroogd fruit, panettones, torrone (een soort noga) en varkentjes aan het spit. Vooral de kazen verspreiden een verrukkelijke geur waar je spontaan van gaat watertanden, maar het is geen marktje waar ik vanuit Nederland voor naar Milaan zou reizen. Rond de Duomo was het gisterenochtend ook weer heel druk. Sinds de Expo in Milaan is het aantal toeristen in deze Italiaanse modestad explosief gegroeid en het is er niet beter op geworden.

Tuurlijk, mocht je ooit naar het Zuiden afzakken en in de buurt zijn, dan is Milaan nog altijd interessant om aan te doen, maar er is – net zoals in de rest van de wereld – ook hier veel veranderd en de globalisering heeft ook Italië niet onberoerd gelaten.

Terug naar de Kerst! Met de foto’s hieronder hoop ik jullie een goed idee te geven van de Kerst in Milaan. Geniet ervan! En alvast Fijne Feestdagen toegewenst. Auguri!

Liefs, Charlotte