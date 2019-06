Kapsel trends zomer 2019. Dit is (nog steeds) het hotste zomerkapsel

We leerden Loris Binotto, hair stylist, kennen tijdens de Fashion Week in Milaan. Sindsdien interviewen we de Italiaanse kapper regelmatig over de allernieuwste internationale haartrends. We vroegen Loris wat op dit moment het allerhotste zomer 2019 kapsel is. Welke haarcoupe moeten we laten knippen om helemaal up-to-date te zijn?

‘Daar kan ik heel absoluut in zijn’, vertelt Loris Binotto ons. ‘De beste haarcoupe op dit moment is een middellang kapsel, dat is: haar dat op je sleutelbeenderen valt. Voor mij is een lange bob – een lob – nog altijd het allerbeste. Je kunt er alle kanten mee op. Je kunt ‘m steil dragen, of met een wave, je kunt ‘m zelfs opsteken.’

‘Een halflange kapsel biedt je elke mogelijkheid, je kunt er heel creatief mee omgaan en elke dag met een andere haarstijl voor de dag komen.’

‘Ik zou een halflang kapsel aan iedere vrouw durven aanbevelen, ongeacht de leeftijd. Of het nu om een jong meisje gaat dat wat haarlengte nodig heeft om haar haar op balletles samen te binden in een knotje, of om een vrouw van boven de vijftig. Iedereen komt er goed mee weg.’

‘Niet voor niets zien we deze haarlengte op dit moment overal dragen. Celebs, filmsterren, influencers…’

‘Als je een lob laat knippen, bedenk dan wel dat het volume vol moet zijn. Laat de lob niet in laagjes knippen. De lob van zomer 2019 is vol en volumineus.’

