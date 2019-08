Kapsel ideeën. Sjaaltje in je haar? Zo wordt het super stijlvol

Soms kun je zo genoeg van je uiterlijk hebben, vooral van je haar… Als dat moment zich aandient, is het tijd voor iets nieuws. Een nieuw haaraccessoire bijvoorbeeld.

Een kleine verandering in je uiterlijk kan grote dingen voor je humeur doen. Als je even niet meer weet wat je met je kapsel aanmoet, experimenteer dan eens met een sjaaltje. Sjaaltjes in je haar zijn op dit moment een hit. Je kunt een vrolijk gekleurd sjaaltje om het elastiekje binden waarmee je je paardenstaart hebt vastgezet, maar je kunt het ook invlechten. Dat ziet er direct heel stijlvol uit.

Bekijk het vlechtkapsel op onze kapselfoto’s maar eens. De fashionista in kwestie heeft twee (Fendi)sjaaltjes in haar kapsel met twee vlechten meegevlochten. Ze heeft de sjaaltjes afgestemd op haar (Fendi)jasje en de kleuren – een geel en een roze sjaaltje – sluiten aan bij de tasjes die ze aan haar ceintuur draagt.

Het meevlechten van een sjaaltje is heel eenvoudig. Met een elastiekje maak je het sjaaltje aan de basis van de vlecht aan je haar vast en dan vervolgens behandel je het sjaaltje als een haarstreng.

De mogelijkheden zijn onbeperkt. Je kunt ontzettend veel met sjaaltjes in je haar doen.

