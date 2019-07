Geen stralend zomerweer? 9 Mode tips om zonnig de dag door te komen

Waar is het mooie zomerweer? Waarom vallen de mussen in deze julidagen niet uit de dakgoot van de hitte? Even mochten we ervan van proeven, maar nu is het weer gedaan met zonnejurkjes, hotpants en slippertjes. Maar dat is geen reden om maar weer terug te grijpen naar je spijkerbroek en jack. Geen uitbundig zomerweer? Dan ben jij het zonnetje! Hier zijn onze tips voor een zomerse ‘fris-weer’-look.

Geen stralend zomerweer? 7 Mode tips om zonnig de dag door te komen

1. Draag een T-shirt of truitje onder een lange zomerjurk

2. Ga voor een lange jurk met lange mouwen, desnoods met een vest erover

3. Verruil je slippertjes voor stoere cowboy boots (weer eens even wat anders dan die sneakers – het gaat om het gevoel!)

4. Draag kleine (maar warme) truitjes

5. Draag zo’n ruime lange broek met hoge taille die nu helemaal in de mode is

6. Ga voor korte jasjes of oversize blazers (die van je partner is prima)

7. Ga voor kleur en vrolijke prints zoals noppen! Jij bent vandaag het zonnetje :-)

8. Het regent? Alleen maar leuk! Kun je eindelijk met goed recht die trench coat aan!

9. Na regen komt zonneschijn. Doe jezelf die trendy zonnebril die je in de uitverkoop hebt gezien cadeau. Je hebt het verdiend.

Bekijk de foto’s en laat je inspireren!

