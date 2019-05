Kapseltrends. Dit is het ultieme partykapsel voor zomer 2019

Ze waren supermooi, de kapseltjes op de catwalk van het Italiaanse modehuis Dsquared2. De inspiratie ervan was gemakkelijk te raden. De mix van glad haar en wafeltjes (haar dat bewerkt is met de wafeltang) sluit helemaal aan bij de mood van de collectie. Die was zelf ook een mix van verschillende materialen en stijlen. Echt heel vernieuwend. Van zulke outfits word je nou echt blij. Denk aan supercoole, grote jacks met stoere details, of aan een avondjurk in een heel sportief materiaal met een aangerimpelde boord maar uiteindelijk ziet het er toch heel sexy en party-achtig uit. Of aan superedgy sneakers onder een jurk. Ook de kapsel hadden een soort edgy woow-effect.

De kappers hadden eerst het haar van de modellen glad geföhnd. Daarna hadden ze er een heel scherpe, lage zijscheiding in gemaakt en het haar met een ietwat glanzend haarproduct opzij gekamd. Het mooie van dit kapsel is dat je gezicht heel goed uitkomt omdat je de lange zijkant niet over je voorhoofd laat lopen. Aan beide kanten doe je het haar achter je oren. Dat staat heel fris en sexy. In je oren hang je grote oorbellen. Dat hoort echt wel bij dit kapsel. Grote oorbellen zijn bovendien ook een trend dit seizoen.

Kies een product dat je haar niet kleverig maakt, maar het wel netjes om je hoofd legt. Een crèmeproduct is heel geschikt. Haal er een fijne kam door om de haartjes mooi naast elkaar te leggen.

En dan bewerk je het haar vanaf ongeveer je oren tot aan de punten met een wafeltang. Hierdoor krijg je een kapseltje met twee verschillende texturen. Dat maakt het juist zo modern.

Dit kapsel is geschikt voor lang haar, maar is ook heel goed te doen als je haar wat korter is. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren als je weer eens een feestje of een andere leuke gelegenheid hebt die om iets extra’s vraagt.

