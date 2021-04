Dé zonnebrillen trend voor lente zomer 2021? Doorzichtig! Of course, zeg jij terecht. Maar laten we het nu niet (alleen) over brillenglazen maar ook over de monturen hebben.

Een macro trend voor lente zomer 2021 is: softe, delicate bijna transparante kleuren. Deze trend komt terug in de mode, in de make-up (zie de zogenaamde blur-make-up trend) en in de modeaccessoires, zoals de zonnebrillen. Doorzichtige monturen in pastelkleuren zijn dé zonnebrillen trend voor het nieuwe seizoen.

Roze, lichtblauw, zachtgrijs maar vooral transparant. De brilmonturen voor lente zomer 2021 liggen als een waas over je gezicht. Vergelijk het met de make-up kleuren die dit seizoen ook uiterst subtiel zijn. Ook de glazen zijn wat lichter en vaak in dezelfde tint als de monturen. De look is ultrachic.

De monturen zelf zijn hoekig, vierkant of rond en vrij dik maar dankzij de doorzichtige textuur veel minder dominant dan bijvoorbeeld een zwarte zonnebril met zwarte glazen.

Doorzichtige pastelkleurige monturen zien we niet alleen voor de dames maar ook voor de heren. De trends raken elkaar. Mocht je niets van je gading vinden op de damesafdeling (hahaha… hoe antiek is dit woord inmiddels!), kijk dan even bij de heren. Want ook die brillen mogen er zijn.

