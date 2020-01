Benieuwd naar de zonnebrillen voor het nieuwe seizoen? Ze zijn spectaculair. Je kunt er niet omheen want ‘oversize’ is het sleutelwoord. Een verder is er een nieuwigheid die je absoluut moet kennen! We hebben 6 top trends voor je.

‘Oversize’ is het sleutelwoord voor 2020. Dat geldt voor de mode en ook voor de modeaccessoires, zonnebrillen incluis. In het nieuwe seizoen, het eerste van de twintiger jaren, pakken we groots uit. Met megabrillen balancerend op onze neus kijken we optimistisch het nieuwe decennium tegemoet. De zonnebrillen voor lente zomer 2020 zijn fantastisch. We zetten de nieuwste zonnebrillen trends voor je op een rijtje. De laatste trend is wel héél bijzonder.

1. Groot, chic, luxe

Groot, groter, grootst! Je zonnebril kan dit seizoen niet groot genoeg zijn. Alsof we met moeders zonnebril aan de haal zijn gegaan… Overigens is dat niet het enige criterium voor een up-to-date zonnebril. Je zonnebril moet ook stylish zijn en een zekere sterallure hebben.

2. Vierkante zonnebrillen

Vierkante zonnebrillen worden het komende seizoen een hit. En dan bedoelen we letterlijk vierkant: de lengte en breedte zijn gelijk. De materialen van deze brillen zijn luxueus. Denk aan schildpad monturen.

3. Groot en rond

Grote en ronde monturen doen dit seizoen ook mee. Gekleurde glazen doen ook nog mee. Vooral blauwe glazen zijn een hit, maar dat kan ook niets anders want blauw is dé modekleur voor 2020.

4. Cat-eye zonnebrillen

Cat-eye zonnebrillen zijn opnieuw een hit. Ze blijven hun charme behouden (met andere woorden: ze zijn ontzettend vrouwelijk en sexy). We gaan de klassieke cat-eye vormen zien, maar ook meer grafische ontwerpen. Grafisch is sowieso een ander kenmerk van de zonnebrillen voor lente zomer 2020.

5. 3D (futuristische monturen)

Grafisch, maar ook futuristisch! Wellicht heeft het begin van een nieuw decennium de modeontwerpers geïnspireerd om met wel héél futuristische ontwerpen te komen. Zie de foto!

6. Doorgestikte leren (!) zonnebrillen

Een absolute nieuwigheid (althans wij hebben zoiets nog nooit gezien) is de zonnebril met leren montuur, en zelfs met stiksels. Wij zagen deze zonnebril bij Salvatore Ferragamo, en vinden hem te gek. Deze bril sluit qua ontwerp aan bij trends van de doorstiksels, ook al matelassé genoemd. Al sinds een paar seizoenen zien we doorgestikte kleding, doorgestikte jassen en doorgestikte schoenen… en nu dus ook zonnebrillen :-)

