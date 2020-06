Zomerse gehaktballen met verse kruiden en geraspte citroenschil

Gehaktballen banaal? Kom nou, zeg! Achter de gehaktbal gaat een hele wereld schuil. Zo werd er over mijn oma Kootje gezegd dat ze haar beroemde gehaktballen onder haar armen (in de oksels!) draaide. Maak maar eens een paar cirkelbewegingen met je beide schouders terwijl je je armen, wat gebogen, langs je lijf houdt. Zie je het voor je? Het zou zo maar kunnen, hè? Haar ballen waren in ieder geval héél kruidig en donker.

Mijn vriend maakt ook heerlijke ballen. Ze zijn lichter van kleur met een mediterrane flavour en een zonnige touch. En ze zijn elke keer anders. In deze dagen heeft hij de zomer in zijn hoofd en daarom is hij bepaald niet karig met verse kruiden. Er ging een compleet bosje peterselie door het gehakt en in de pan dreven welgeteld tien laurierbladen. De gehaktballen gaarde hij in een lichte tomatensaus. Maar het neusje van de zalm was toch wel het schilschaafsel van een Sorrento-citroen, zijn lievelingsingrediënt op dit moment, waarmee hij de ballen opdiende. Proberen!

Ingrediënten voor ongeveer 16 gehaktballen (middengroot)

500 gram mager rundergehakt

100 gram broodkruim/paneermeel

1 Ei

Knoflook

Verse peterselie

Verse laurierblaadjes

Extravergine olijfolie

1 Blik tomatenblokjes

Zout

Nootmuskaat

1 Sorrento-citroen (alleen de schil)

Vers gemalen Parmezaanse kaas

Bereiding

Was de peterselie en hak deze fijn. Pel de knoflook (één of meerdere teentjes) en hak ze fijn. Was de laurierblaadjes.

Doe het rundergehakt, het paneermeel, het ei en de fijngehakte peterselie (houd wat peterselie apart voor de garnering) en knoflook in een kom en kneed alles goed door elkaar. Breng het vlees op smaak met zout en nootmuskaat. Vermeng alle ingrediënten en vorm er met je handen balletjes van.

Verhit de olijfolie in de pan en voeg de balletjes toe. Doe de laurierblaadjes (in z’n geheel) en de tomatenblokjes erbij. Laat de balletjes tenminste een half uur sudderen. Vergeet niet ze af en toe om te draaien.

Serveer de gehaktballetjes met de tomatensaus met versnipperde peterselie en vers gemalen Parmezaanse kaas. Voor een extra zomers smaakje rasp je er wat citroenschil over.

P.S. Je kunt de tomatensaus ook apart houden en die voor een pastaschotel gebruiken.