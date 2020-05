Rimpels, kleine vouwtjes of lijntjes in de huid, worden veroorzaakt door het verlies aan elasticiteit van de huid. Rimpels vormen zich in de loop der tijd – het is een onvermijdelijk proces – en worden daarom met ‘ouder worden’ en ‘ouderdom’ geassocieerd.

Iedereen krijgt vroeg of laat rimpels. Maar de één eerder dan de ander. Waarom? Omdat de vorming van rimpels – behalve door het voortgaan van de tijd – ook door een groot aantal andere factoren wordt veroorzaakt. Zo is rimpelvorming genetisch bepaald maar kan het proces ook nog eens worden versneld door andere factoren zoals: luchtvervuiling, stress en blootstelling van de huid aan de zon. Hoewel we niets kunnen doen (althans nog niet) om veroudering van de huid tegen te gaan, kunnen we de vorming van rimpels wel vertragen. We hebben een aantal tips voor je:

– Wees lief voor je huid. Verzorg je huid goed. Verwijder iedere avond je make-up, hoe moe je ook bent, en gebruik een hydraterende crème om het vochtpeil van je huid in stand te houden.

– Bescherm je huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf. We noemden al twee grote boosdoeners: zon en luchtvervuiling.

A. Zon: de zon staat altijd hoog in het rijtje van ‘rimpelveroorzakers’. De zonnestraling verhoogt het aantal vrije radicalen in de huid. Je kunt vrije radicalen zien als ‘stoute en vrijgevochten mannetjes’ die de ‘gezonde huidcellen’ die ieder een vaste plaats hebben, lastigvallen en daardoor de huid schaden. Collageen dat de huid soepel houdt, wordt afgebroken en de huid verliest zijn elasticiteit. Het is dan ook van groot belang dat je je huid beschermt tegen de schadelijke invloed van de zon. Gebruik daartoe altijd en overal een anti-zonnebrandcrème met een factor van tenminste spf 15. Of je nu gaat boodschappen doen of naar je werk reist, of de zon nu schijnt of het bewolkt is.

B. Luchtvervuiling: het is niet gemakkelijk om de huid tegen luchtvervuiling te beschermen. Het is natuurlijk het beste om in een omgeving met zuivere lucht te wonen en te werken. Maar dat hebben we niet altijd voor het zeggen. In ieder geval kun je je huid een handje helpen door ’s morgens een dagcrème aan te brengen. Je huid heeft dan in ieder geval enige bescherming. En verder is het natuurlijk van belang dat je je huid ’s avonds goed reinigt (zie punt 1).

– Rook niet! Roken is niet alleen heel schadelijk voor onze gezondheid, maar we worden er ook niet mooier van. Roken vernauwt de bloedvaatjes. De huid krijgt hierdoor minder zuurstof en noodzakelijke voedingsstoffen, en verliest elasticiteit. Daarbij komt nog dat de bewegingen van het roken (het samenknijpen van de mond en soms ook het toeknijpen van de ogen) kleine lijntjes rond mond en ogen kunnen bevorderen (de zogenaamde ‘dynamische rimpels).

– Zorg voor voldoende slaap. Je huid herstelt zich ’s nachts. Het is daarom heel belangrijk dat je voldoende nachtrust krijgt.

– En nu we het toch over slapen hebben nog een goede raad: slaap op je rug. Je kunt je wel voorstellen dat het niet bevorderlijk voor het herstel van je huid is als die de hele nacht tegen een kussen wordt aangedrukt. Chinese vrouwen hadden dit al snel ontdekt en sliepen vroeger altijd op hun rug met een porseleinen kussen dat hun hoofd in de juiste positie hield. Nu zullen we je een porseleinen kussen niet aanraden, maar een zijden kussen kan – als het je niet lukt om op je rug te slapen – een uitkomst zijn. Je huid wordt daardoor niet stijf in het kussen gedrukt (bovendien blijft je haar langer in model zitten!).

– Eet gezond en drink tenminste 1 ½ liter water per dag. Het klinkt afgezaagd, maar een gezond voedingspatroon en voldoende water vormen nu eenmaal de basis van een stralend mooi uiterlijk. Schoonheid komt van binnenuit! Zorg er dus voor dat je voldoende vitaminen, mineralen en aminozuren binnen krijgt. Vooral vis is erg goed voor de huid.

– Voorkom drastische diëten. Drastische diëten zijn nergens goed voor, ook niet voor je huid. Door het jojo-effect verliest de huid elasticiteit met als gevolg dat zich sneller rimpels vormen.

– Draag bij zonnig weer altijd een zonnebril. Als de zon fel is, knijpen we automatisch onze ogen toe. De huid rond de ogen is heel teer en daardoor vatbaar voor rimpels en lijntjes. Hoe meer je je ogen samenknijpt, hoe meer rimpels er op den duur zullen ontstaan (dynamische rimpels). Ditzelfde geldt eigenlijk voor alle andere bewegingen die je met je gezicht kunt maken. We gaan je nu niet zeggen dat je niet meer mag lachen om rimpels te voorkomen (lachen is gezond!) maar probeer wel je gezicht op zijn tijd te relaxen. Vooral spanning en stress kunnen ervoor zorgen dat je gezicht de hele dag (en nacht) in een grimas vertrokken is en… Daar krijg je op den duur rimpels, lijnen en vouwen van.

– Voorkom dus spanning en stress! Spanning en stress zijn schadelijk voor je lichaam en doen je huid geen goed.

– We hebben het al gezegd: het is (nog) onmogelijk om het verouderingsproces van de huid tegen te gaan. Maar op het gebied van de huidverzorging bestaan er wel crèmes die de vorming kunnen vertragen (de crèmes moeten meestal worden voorgeschreven door de arts):

a. Retinoic acid (beter bekend als retin-A), familie van de vitamine A. Retin-A beïnvloedt het metabolisme van de huid en verwijdert een dun huidlaagje (het is een soort chemische scrub) waardoor de gladdere huid eronder bloot komt te liggen. Retin-A wordt vaak voorgeschreven in geval van acne.

B. Alpha hydroxy acids (AHA), zuren die worden verkregen uit melk, fruit en rietsuiker. Aha’s verwijderen dode huidcellen en stimuleren de collageenproductie. De werking van AHA’s is milder dan die van retin-A. De laatste kan de huid heel gevoelig (vooral voor zonlicht), rood en branderig maken.

