Kokos tartufo met maar drie ingrediënten

Tartufo is een Italiaans ijsdessert in de vorm van een (halve) bol die is overdekt met chocolade of cacao. Het verhaal gaat dat dit dessert de naam van de geurige truffel-paddenstoel heeft omdat de eerste chocolade truffels, door gebrek aan ingrediënten, dezelfde onregelmatige vorm hadden. Het zou zomaar kunnen.

In de loop der tijd heeft men enorm op het thema gevarieerd. Een voorbeeld daarvan is dit eenvoudige tartufo recept waarvoor je maar drie ingrediënten nodig hebt: kokosschaafsel, (gesuikerde) gecondenseerde melk en Nutella of smeltchocolade. Het is dus geen ijsdessert, maar wel zoet en net zo lekker.

De eigenlijke bereiding vergt maar vijf tot tien minuten. En dan is het punten scoren. De bolletjes zien er zo schattig uit dat niemand zal geloven dat je ze zelf gemaakt hebt. Omdat dit recept zo ontzettend eenvoudig is en je eigenlijk alleen met je blote handen werkt, is het erg leuk om dit samen met kinderen te doen.

Ingrediënten (voor circa 15 tot 20 truffels)

200 gram (fijn) kokosschaafsel + circa 70 gram voor de coating

180 gram gecondenseerde melk

Nutella of een willekeurige chocolade- of hazelnootpasta

N.B. De verhouding van de kokosschaafsel en gecondenseerde melk is belangrijk. Die is ongeveer 1 op 1, net iets minder melk dan kokosschaafsel. Verder heb je extra kokosschaafsel nodig voor de buitenkant van de truffels.

Bereiding

Doe het kokosschaafsel in een kom. Voeg de gecondenseerde melk toe. Meng de ingrediënten door elkaar totdat je een pasta hebt die kleverig genoeg is om er met je vingers stevige balletjes van ongeveer de grootte van een walnoot van te maken.

N.B. Zijn de balletjes niet compact genoeg voeg dan óf nog wat kokosschaafsel (als het mengsel te nat is) óf nog wat melk toe (als het mengsel te droog is). Heb je het idee dat de balletjes wel compact zijn maar niet hard genoeg om ze door de chocolade te halen, laat ze dan eerst even opstijven in de ijskast.

Doe de nutella in een diep bord en verwarm deze circa 20 seconden (afhankelijk van de temperatuur) in de microwave (of anders au bain marie).

Haal nu het eerste balletje door de vloeibare chocoladepasta totdat het geheel bedekt is met chocolade en rol het vervolgens voorzichtig door de extra kokosschaafsel die je daartoe in een diep bord hebt gedaan. Doe hetzelfde met alle andere balletjes. Leg ze op een mooi bord. Je truffels zijn klaar.

Laat ze voor het serveren minimaal 1 uur opstijven in de ijskast. En dan… is het smullen geblazen!

