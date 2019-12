Zo laat je je haar sneller groeien. 16 Tips

Hoe snel groeit je haar? Dat hangt ervan af. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat ons haar gemiddeld één centimeter per maand groeit. Maar zoals gezegd, is dat een gemiddelde. Bij de een groeit het haar sneller dan bij de ander. Daar kunnen tig redenen voor zijn. En verder is één centimeter per maand natuurlijk nooit genoeg, vooral niet als je besloten hebt dat je je haar langer wilt laten groeien. Dat vergt geduld… het kan nooit snel genoeg!

Hoewel er geen wondermiddeltjes zijn die je haar op magische wijze sneller doen groeien, zijn er wel gewoontes, voedingsmiddelen en andere dingen die de snelheid van je haargroei ietwat kunnen beïnvloeden. Het is de moeite waard om daar rekening mee te houden. Zo onderstrepen de wetenschappers en specialisten op haargebied het belang van een goede haarverzorging en gezonde haargewoontes. Als zij het zeggen, dan moet het wel waar zijn. Alle redenen dus om met hun tips aan de slag te gaan.

Voordat we overgaan tot de concrete tips nog wat praktische informatie. Zo is het nuttig om te weten dat de snelheid van je haargroei ook wordt beïnvloed door het seizoen. Gewoonlijk groeit je haar in de zomer sneller. Ook hormonen spelen een rol. Verder groeit het haar van mannen sneller dan dat van vrouwen. Maar, en dit is ook interessant, dit geldt weer niet voor zwangere vrouwen! Zwangerschapshormonen zijn uniek en speciaal en kunnen je haargroei versnellen. Ook je leeftijd doet een duit in het zakje. Daarnaast zijn er nog allerlei andere factoren die bepalend zijn voor de snelheid waarmee je haar groeit, zoals stress, je dieet, de gezondheid van je hoofdhuid en de gezondheid van je hele gestel. Zoals je ziet, is het niet gemakkelijk om antwoord te geven op de vraag hoe snel je haar groeit.

Zo laat je je haar sneller groeien

Maar dan nu onze tips om je snelheid van je haargroei te ‘optimaliseren’:

Gebruik geen agressieve shampoos en andere haarproducten en vermijd agressieve behandelingen; Ga voorzichtig om met de föhn en steiltang. Gebruik ze zo min mogelijk en met zo laag mogelijke temperaturen; Informeer naar het gebruik van voedingssupplementen. Gewoonlijk worden ze voorgeschreven voor een periode van 3 maanden; Zorg ervoor dat je voeding voldoende vitaminen en mineralen bevat. Je haar heeft vooral baat bij niacine (vitamine B3), biotine (vitamine B8), ijzer en zink; Heb je je haar lief, verwen het dan met voedingsmiddelen als zalm, eieren, avocado, noten, olijfolie en rood fruit; Vergeet niet om je hoofdhuid goed te verzorgen. Je haar groeit sneller (en mooier) als je hoofdhuid gezond is. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen, niet alleen om de hoofdhuid te reinigen maar ook om de bloedcirculatie te stimuleren; Borstel je haar niet te energiek en gebruik een borstel van hoge kwaliteit, vooral als je haar de neiging heeft om te klitten; Spoel je haar na het wassen uit met koud of ten hoogste lauw water; Gebruik een zachte handdoek (of een oud T-shirt) om je haar na het wassen droog te deppen en verwijder het merendeel van het water voordat je aan de slag gaat met de föhn; Gebruik geen elastiekjes om je haar bijeen te binden. Schuifspeldjes zijn beter, of anders haarscrunchies; Ook al spaar je voor lang haar, laat je haar toch regelmatig bijpunten om droge en gespleten punten te verwijderen. Voorkom dat het over een steeds grotere lengte gaat splijten; Ga voor zachte kussenslopen, liefst in zijde of satijn. Of anders zachte katoen. Zorg voor zo min mogelijk wrijving. Verzorg je haar regelmatig met een haarmasker of een haarolie om het te hydrateren; Was je haar niet elke dag. Twee of drie keer per week is voldoende. Zo voorkom je dat je haar uitdroogt; Pas op met strenge diëten, vooral als ze niet in balans zijn; Pas op met stress. Stress is niet goed voor je haar (stress is nergens goed voor).

