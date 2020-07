Afvallen – gewicht verliezen – is een kwestie van gezond eten en het terugbrengen van de hoeveelheden voedsel die we gewoonlijk tot ons nemen.

De beslissing om overtollige kilo’s te lijf te gaan, zal alleen resultaten opleveren als je ECHT bereid bent om te VERANDEREN. Niet alleen de manier waarop je eet zal moeten veranderen maar ook de manier waarop je tegen voedsel aankijkt.

Als je afvallen opvat als een tijdelijke beperking of misschien wel ‘staf’ in je leven omdat je ‘stout’ bent geweest en het ziet als een voorbijgaande fase waarna je, als je je doelstellingen eenmaal hebt bereikt, je oude leventje weer oppakt, dan heeft het eigenlijk geen zin om eraan te beginnen. In het beste geval bereik je je streefgewicht maar als je je levensstijl niet blijvend verandert, zullen de kilo’s die je kwijt bent geraakt er snel weer aan zitten.

Een dieet begint dus in je hoofd. Het geijkte ‘Ik ga op dieet‘ is eigenlijk al verkeerd want dit duidt op een begin van een vastentijd waarin elke ‘overtreding’ met schuldgevoelens gepaard gaat.

Afvallen moet je zien als een project en zoals dat voor alle projecten geldt, moet je met een positief concept beginnen. Positieve concepten zijn:

‘Ik wil me eindelijk eens echt goed voelen, ik wil na het eten geen hoofdpijn meer hebben, ik wil energieker worden, ik wil dat mijn lichaam de juiste voeding krijgt zodat ik me fijn voel, ik wil gezond eten, ik wil veranderen‘.

Dit is een goed begin!

Dergelijke doelstellingen leggen geen druk op je en vragen niet om onmiddellijke resultaten maar stellen je in staat om te genieten van alle positieve vruchten die de veranderingen in je leven in de loop der tijd zullen afwerpen.

Het gaat er dus niet om dat je de broekriem aantrekt en je adem inhoudt totdat je je streefresultaat hebt bereikt om jezelf vervolgens te verwennen met een stuk taart. Afvallen vraagt om een geduldige en constructieve aanpak waarin je werkt aan de manier waarop je tegen voeding aankijkt.

Het gaat erom dat je je bewust wordt van de voedingswaarde van de verschillende voedingsmiddelen, dat je leert ze te combineren en te doseren en ervan te genieten. Tot dit hele bewustwordingsproces hoort ook het herontdekken van (heerlijke) smaak van natuurlijke en eerlijke voeding die door de vele chemische toevoegingen van de voedingsindustrie van nu steeds vaker verloren gaan. Het is nu eenmaal een feit dat overgewicht pas een probleem is geworden sinds de introductie van kunstmatige smaken.

Dus wil je afvallen, begin dan met een bewustwordingsproces. Bedenk hoezeer je jezelf en je lichaam lief hebt en hoe belangrijk je welzijn voor je is. Neem deze positieve gedachten als uitgangspunt om je bewust te worden van wat je eet en waarom.

