Workout. Meer spiermassa en minder vet. Kan dat hand in hand gaan?

In de sportschool doen heel wat fabels de ronde. Zo wordt er wel gezegd dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd te werken aan een grotere spiermassa en een lager vetpercentage. Je zou dus tussen één van deze twee doelstellingen moeten kiezen. Of je gaat voor een grotere spiermassa of voor een lager vetpercentage. Maar is dit wel juist?

Laten we je direct het antwoord geven: nee. Dit is niet waar.

Een toename van spiermassa gaat vaak gepaard met een afname van het vetpercentage omdat een grotere spiermassa meer vet verbrandt, ook in rust (tijdens de nachtrust bijvoorbeeld verbrand je meer vet dan overdag). Dus hoe meer spieren je hebt, hoe meer calorieën je verbrandt!

Natuurlijk is het wel belangrijk om je spiermassa te vergroten op een gezonde en evenwichtige manier. Zo heeft je lichaam voor de spieropbouw eiwitten nodig en moet er een goede balans tussen je training en je voedingspatroon zijn. Je spieren hebben dus voeding nodig en jij moet ze voeden ZONDER dat je vetmassa toeneemt.

De bouwstenen voor een grotere spiermassa zijn eiwitten en deze vind je in voedingsmiddelen als eieren, spinazie, mager vlees, vis, noten en yoghurt. Dit zijn dus de dingen die je moet eten als je spieren wilt kweken. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je vetmassa toeneemt. Daarom is het belangrijk dat je goed weet wat je in de sportschool en aan tafel doet. Alleen als er een goede balans tussen training en voeding is, zal je de twee doelstellingen – spiermassa vergroten en vetmassa verkleinen – tegelijkertijd kunnen bereiken.

Is dit allemaal vrij nieuw voor je, laat je dan in de sportschool adviseren door kundige personen.