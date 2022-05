5x Dingen die je eigenlijk niet met je wenkbrauwen moet doen

Brow lover? 5x Wenkbrauw tips. Dit moet je vooral nìet doen. Foto: Charlotte Mesman

De wenkbrauw obsessie van de afgelopen jaren is voorbij. Wat waren we ermee bezig! Het was een ware hype maar de storm is gaan liggen. Dat betekent niet dat wenkbrauwen niet belangrijk zijn. Integendeel. Ze hebben eindelijk alle aandacht die ze verdienen, zonder dat we er lyrisch of hysterisch van hoeven te worden.

Wenkbrauwen zijn ontzettend belangrijk in je gezicht. Make-up artist James Kaliardos kon het niet mooier verwoorden met dit beauty advies: ‘Als je opslag op je werk wilt, accentueer dan je wenkbrauwen – het maakt je sterk!‘.

Zo belangrijk zijn wenkbrauwen dus. Accentueer die twee harige strepen! Maar pas op met wat je doet. 5x Dingen die je – als brow lover – eigenlijk NIET zou moeten doen:

1. Knip je wenkbrauwhaartjes niet

Als je wenkbrauwhaartjes schots en scheef groeien, is de neiging groot om ze wat bij te knippen. Doe dat niet, is het advies van de experts. Ze komen stugger en harder terug. Om wenkbrauwen die maar al te graag in de krul schieten onder controle te krijgen, kun je ze laten straighten.

2. Blijf uit de buurt van wenkbrauwenhars/wax

Hars mag je wenkbrauwen dan een strakke vorm geven, het is en blijft een trauma voor je huid. En dat geldt temeer voor de tere gezichtshuid rond de ogen. Er zijn wel experts die wél hars gebruiken, maar tegenwoordig grijpt men toch liever weer naar de pincet of epileert men met touwtjes of met suikerpasta, een mild alternatief voor hars.

3. Haal nooit teveel haartjes weg. Less is more!

Haal een haartje of twee teveel weg en je gezichtsuitdrukking is totaal anders. Het advies is om zo weinig mogelijk haartjes weg te halen, zeker als je niet goed weet welke vorm bij jouw persoon past. Kom je er niet uit, raadpleeg dan een keer de schoonheidsspecialiste/brow expert. Het is een kleine uitgave waar je veel plezier van kunt hebben.

4. Volg de wenkbrauwen trends niet

Supermooi, al die brauwen van topmodellen, socialites en VIPS, maar trap er niet in. Hun look is vaak superfake. En wat de een mooi staat, staat de ander helemaal niet. Wees – ook als het op je wenkbrauwen aankomt – jezelf. Sommige mensen zijn mooier met wat dunnere wenkbrauwen, andere zijn stoer met dikke of rechte brauwen.

5. Pas de regels niet letterlijk toe

Deze tip sluit mooi aan bij de vorige. Volg de wiskundige regels die je met een potlood uitvoert om jouw ijkpunten te vinden (je kent ze vast) niet letterlijk. In theorie zijn er een bepaald aantal vormen gezichten, in de praktijk zijn we allemaal uniek. Het is heel belangrijk dat de vorm van jouw wenkbrauwen bij je vorm gezicht maar ook bij jouw persoonlijkheid past. Ben je een beetje verlegen, dan zul je niet blij zijn met stoere brows (of misschien juist wel!), ben je een sterk type dan kun je een rechte, donkere brauw wel aan. Kortom, beperk je niet tot de wiskundige regels maar bezie het hele psychologische plaatje.

P.S. Er zit een wenkbrauwtrend aan te komen die heel ‘nineties‘ is, lees: dunne wenkbrauwen! Dit opent perspectieven voor iedereen die niet prat kan gaan op volle, borstelige wenkbrauwen! Zo zie je maar, als je maar lang genoeg wacht, komt alles terug :-)

