Trend alert: donkere wenkbrauwen bij geblondeerd haar. Op deze foto Chiara Ferragni. Foto Charlotte Mesman

Met de Y2K-invloeden – trends uit de jaren ’90 en ’00 – gaan we nog veel geks beleven. Dachten we dat we met de comeback van dunne wenkbrauwen het ergste wel gehad hadden, gaan de influencers opeens voor loeidonkere wenkbrauwen bij geblondeerd haar. Het is één van de hotste wenkbrauwtrends voor 2022.

Het klinkt heftig maar het valt wel mee. Eigenlijk kan iedereen deze trend hebben. Laten we vooropstellen dat brauwen die er zijn mogen karakter en kracht uitstralen. Power brows kun je op een paar manieren bewerkstelligen: je kunt voor brede brauwen gaan maar je kunt je bestaande brauwen ook gewoon flink donker aanzetten.

Haarkleurtrends. Donkere uitgroei.Actrice Margot Robbie

Dat laatste is momenteel een hype die terug te voeren valt op jaren ’80 en ’90. Een celeb die we al langere tijd met deze signatuur look zien rondlopen is, Margot Robbie. Zij combineert geblondeerd haar met sterk aangezette wenkbrauwen.

Gewoonlijk zijn je wenkbrauwen van nature al wat donkerder, maar daar mag je overheen gaan waardoor het contrast met je geblondeerde haarkleur – of je nu highlights, balayage of een egale platinablonde haarkleur hebt – groter wordt. Dit geeft uitstraling en heeft als grote bonus dat het de donkere uitgroei die je ongetwijfeld gaat krijgen, balanceert.

Vuistregel: houd als leidraad voor de intensiteit van je wenkbrauwen je uitgroei aan. Maak je wenkbrauwen op in die kleur of donkerder. We gaan onze wenkbrauwen dus niet, zoals we dat voorheen wel deden, lichter maken omdat onze haarkleur door het blonderen of highlights lichter is.

Verder accentueert deze trend je ogen die je, als je dat wilt, met zulke wenkbrauwen ook best wat intenser mag opmaken. Je verlevendigt hiermee de kleuren in en rond je gezicht.

Overigens staan donkere wenkbrauwen niet alleen mooi bij hoogblond of geblondeerd haar, maar natuurlijk ook bij natuurlijke en donkere haarkleuren, al is het wel even uitkijken dat alles in je gezicht niet te zwaar en somber wordt.

Houd je van contrasten maar niet van donkere wenkbrauwen, dan kun je met een andere (extreme) wenkbrauwtrend experimenteren: gebleekte wenkbrauwen. Waar donkere wenkbrauwen natuurlijk ogen, creëer je met bleached brows juist een kunstmatig, bijna buitenaards effect wat ook heel mooi kan zijn. Het hangt er maar vanaf wat voor een type je bent.

Terug naar die donkere brauwen. Om ze donker te maken, is het voldoende om over te stappen op een wenkbrauwpotlood dat donkerder is dan je gewoonlijk gebruikt. Voor een meer permanente look, kunt je wenkbrauwen natuurlijk ook (laten) donkerder verven.

