Wenkbrauwtrends 2021. Zo houd je je brauwen jong. 5x Anti-aging tips

Wenkbrauwtrends 2021. 5 Anti-agingtips voor als je wenkbrauwen ouder worden. Foto: Charlotte Mesman

De wenkbrauwtrends voor 2021 zijn (net zoals voorafgaande seizoenen) genadeloos. Volle, natuurlijke wenkbrauwen zijn dé trend. Het is inmiddels een afgezaagd liedje. Maar wat als je in het verleden – onder de invloed van de wenkbrauwtrends van toen – je wenkbrauwen zodanig hebt geepileerd dat ze dun zijn gebleven? Of wat als je wenkies met het verstrijken van de jaren dunner, minder vol en lichter van kleur, misschien wel grijs, zijn geworden? We hebben vijf anti-agingtips voor je.

1. Stop met epileren! Raak die wenkbrauwen tenminste een paar maanden of misschien wel meer niet aan. De lockdown is er het perfecte moment voor (je kunt toch niet naar de schoonheidsspecialiste). Kijk wat er gebeurt, misschien groeit er toch onverwachts nog iets terug.

2. Pamper je wenkbrauwen met castorolie. Castorolie (wonderolie) is ideaal zowel voor je wenkbrauwen als voor je haar. Breng elke avond met een schoon wenkbrauwborsteltje castorolie op je wenkbrauwen aan.

3. Stel je make-uproutine bij. Experimenteer met de allernieuwste opmaaktechnieken. Poeder geeft je wenkies meer volume, haarfijne precisie-wenkbrauwpennetjes stellen je in de gelegenheid om ontbrekende haartjes bij te tekenen, en last but not least: gekleurde wenkbrauwgel/gekleurde wenkbrauwmascara geeft wit of grijs geworden haartjes weer kleur waardoor je wenkbrauwen er direct voller uitzien.

4. Leer om je wenkbrauwen zelf te verven. Het is zo moeilijk niet. Het voordeel: al die wit of grijs geworden haartjes zijn weer goed zichtbaar én je wenkbrauwen krijgen dankzij het verfje meer volume!

5. Als je ouder wordt, verliezen je wenkbrauwhaartjes niet alleen kleur en krijgen ze een andere textuur, maar ze gaan ook anders groeien. De haartjes kunnen opeens lang en weerbarstig worden. In dat geval kun je ze voorzichtig bijknippen. Borstel ze omhoog en knip uitstekende haartjes en stukje terug. Doet hetzelfde aan de onderkant van je wenkbrauwen, maar pas op dat je niet teveel weghaalt want dan verlies je volume. Willen de haartjes niet op hun plaats blijven, spuit dan wat haarlak op je wenkbrauwborsteltje (nooit direct op je wenkbrauwen!) en haal het over je wenkbrauwen om de haartjes te fixeren.

En dan nog een laatste tip uit eigen ervaring. De afgelopen maanden heb ik dagelijks een AHA gel gebruikt om mijn huid te boosten waarbij ik in mijn enthousiasme ook gewoon mijn wenkbrauwen bij het aanbrengen meenam. Nu heb ik de indruk dat het glycolzuur in deze gel mijn wenkbrauwen aanmerkelijk lichter van kleur heeft gemaakt waardoor ze minder goed zichtbaar zijn. Ik weet natuurlijk niet zeker of het aan het zuur te wijten is, maar voorzichtigheid is geboden.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE